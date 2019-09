Macri pidió nuevamente el voto para octubre: "No volvamos al pasado", afirmó

De cara a las elecciones del mes próximo, el presidente Mauricio Macri volvió hoy a pedir el voto al señalar que hay que "seguir para adelante" y no "volver al pasado", al tiempo que destacó las medidas adoptadas por su Gobierno para estabilizar la economía luego del cimbronazo generado por el resultado de las PASO.El jefe de Estado se dirigió especialmente a la clase media, sector de la sociedad en el que perdió respaldo en los últimos tiempos, y del que dijo que desde la política "no se la escucha como corresponde".Macri dijo que cada medida que tomó tras la disparada del dólar desde las PASO "busca llevar tranquilidad a las familias y sobre todo a la clase media, que siempre se dedicó a trabajar y a la que nunca se escucha como corresponde".El mandatario se expresó así al disertar en el Ciclo de Almuerzos 2019 organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires."Los argentinos estamos viviendo un clima de incertidumbre a partir del resultado de las PASO, que generaron un resultado político pero también económico. La devaluación, la Bolsa, el riesgo país... eso impacta en la macro, en los precios y en el bolsillo de muchas familias, a las que se les hace cada vez más difícil llegar a fin de mes. La mesa de los argentinos es lo más importante", comenzó señalando.Macri sostuvo además que el país se construye "sin violencia, sin agresiones ni divisiones" porque "estas grietas de la que tanto hablamos atrasan, dañan".En otro pasaje de su discurso dio el mensaje más electoral, al señalar "hay un futuro, y ese futuro está cerca", y pidió: "Sigamos para adelante, no volvamos al pasado. Aprendamos de nuestros errores. Todos estamos aprendiendo".Posteriormente, sostuvo que las obras de infraestructura realizadas en los últimos años "son mucho más que cemento, pavimento o ladrillos, son los cimientos de esa Argentina fuerte que todos queremos".Antes del Presidente, dio unas palabras Gabriela Russo, a quien Macri felicitó por ser la primera mujer en conducir el Consejo, entidad que está integrada por más de 70.000 profesionales y habilita las matrículas de Contador Público, Licenciado en Administración, Licenciado en Economía y Actuario en la Ciudad de Buenos Aires.