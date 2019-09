Presentaron en Paraná el Archivo de la Música Entrerriana

Inauguraron el Archivo de la Música Entrerriana. Fue este jueves en Paraná con la presencia del vicegobernador e intendente electo de Paraná, Adán Bahl, junto a músicos locales.El Archivo estará disponible en http://archivomusicaler.com.ar y se podrá escuchar -no descargar- la música de compositores entrerrianos."Se trata de un proyecto que demandó un tiempo por cuestiones legales, de SADAIC, AADI CAPIF en la Asociación de Intérpretes del país, y por el que pudimos lograr este proyecto a través del financiamiento del Consejo Federal de Inversiones y con un gran equipo integrado por músicos extraordinarios de Paraná como Coqui Satler, Alfredo Ibarrola, los que tendrán el placer y la responsabilidad de convocar a otros y a todos los que tienen en su casa ese hermoso tesoro de la música popular y la gran cultura que representa", valoró Bahl a"El objetivo es digitalizar toda esa música y subirla a una nube para que esté disponible, a través de un link, de manera gratuita para todos los entrerrianos", amplió, al tiempo que aclaró: "Esta primera etapa incluye a Paraná, y luego iremos por la provincia".En la oportunidad, Coqui Satler valoró que el Archivo surgió "por iniciativa de Ramón Pereyra de Victoria, quien estaba en la búsqueda de discos, y al no encontrarlos, se preguntó dónde estaban". Asimismo rescató el apoyo de SADAIC, AADI y CAPIF."No solo se trata de aquellas cosas que se grabaron hace 80 años y que están perdidas, sino también las que se están haciendo ahora, porque nuestra memoria incluye al presente", subrayó el músico al bregar para que "no se olvide y trascienda la música de Entre Ríos".Según se informó, está previstas reuniones para 20 y 21 de septiembre en la Casa del Cultura y el 27 en el Centro Cultural La Vieja Usina.