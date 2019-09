Alberto Fernández en Tucumán: dijo estár "amargado" por la desigualdad del país

"Vivo amargado por lo distinto que es el país, la desigualdad que el país tiene, con sectores opulentos y otros sumidos en el retraso. Creo que una de las causas de esto es que nos olvidamos de ser federales. A los porteños les he salido demasiado federal para su gusto", sostuvo Fernández.Acompañado por el gobernador local, Juan Manzur, el dirigente opositor aseguró que, si es electo, "el norte argentino se va a desarrollar como el resto" del país, pero aclaró que "para que eso ocurra es imperioso que la educación funcione".Fernández desembarcó en esa provincia, donde por la noche iba a mantener una cena con empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA), por el aniversario de la entidad local, ocasión en la que continuará ensayando un dialogo multisectorial, instancia previa a un Pacto Social que buscará llevar adelante en un hipotético gobierno suyo a partir del 10 de diciembre.En ese marco, el postulante del Frente de Todos ya había tenido un encuentro con la Mesa de Enlace, entidad que se había enfrentado con la ex presidenta Cristina Kirchner en el conflicto por la resolución 125.En este viaje a Tucumán, Fernández sumó al diputado e integrante de la agrupación La Cámpora Eduardo "Wado" de Pedro a esas charlas de cara al Pacto Social, que además de la UIA incluyó a la CGT ya que sus dos secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, viajaron a la provincia norteña y estuvieron en el acto por el Día del Maestro.Del acto participaron también otros referentes de la central obrera, como Gerardo Martínez (UOCRA); Antonio Caló (UOM); Roberto Fernández (UTA) y Rodolfo Daer (Alimentación).Además estuvieron los gobernadores sergio Uñac y Lucía Corpacci (Catamarca) y más tarde desembarcó el primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires, Sergio Massa, y la candidata a vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario.En el marco de las opiniones de distintos dirigentes acerca de una posible tensión que se pueda desatar entre el candidato presidencial y su compañera de fórmula, la ex mandataria Crisitna Kirchner, Manzur durante el acto afirmó: "El peronismo tiene jefe, tiene conducción y se llama Alberto Fernández".Luego, en su discurso, Fernández cuestionó a los que "piensan que la educación es un gasto" y acusó al Gobierno de olvidarse de "sus misiones esenciales".Sin nombrarlo directamente, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner apuntó contra el presidente Mauricio Macri: "Hay gente que cree que algunos tienen la suerte de ir a una escuela privada y otros tienen la desgracia de caer en la pública", remarcó.En otro tramo también se refirió indirectamente a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, al recordar que otros dirigentes "dicen basta de crear a universidades porque los pobre no llegan " a esas instancias."Yo tuve la suerte de caer en la educación pública, de haberme cultivado con maestros de la educación pública y voy a seguir trabajando para que todos los chicos de mi país tengan educación pública", agregó.Por su parte, Manzur agradeció la visita del candidato del Frente de Todos: "En política todos son gestos, y hoy hay un gesto, una deferencia. Este hombre, que dentro de 90 días va a ser el presidente de todos los argentinos, hoy está acá con nosotros", manifestó.