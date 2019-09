Organizaciones sociales y sindicales pidieron por la emergencia alimentaria

Referentes de organizaciones sociales y sindicales se reunieron en la sede de ATE y manifestaron su apoyo al proyecto de emergencia alimentaria que se tratará este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación."Estar en la calle es el único camino que tenemos los trabajadores y el pueblo en general para luchar por nuestros derechos", dijo ael secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes.Hizo notar que "duele la cantidad de gente a la que le falta el plato de comida", por lo que consideró "urgente la inmediata a aplicación de la ley alimentaria. Tenemos un país sumamente rico y tenemos más del 35% de pobres y un alto porcentaje de indigentes"."La oposición ha demostrado madurez porque le pueblo unido exigió que se junte. Además, es importante que el oficialismo diga que va a ir a debatir la iniciativa. Esto demuestra que no van a poder con el pueblo", expresó.Por su parte, el titular de CTA, Sergio Elizar valoró "la clara conciencia de la necesidad de estar unidos el movimiento obrero y los sectores populares. Hemos sido los que construimos la derrota de un gobierno de derecha al que enfrentamos desde el primer día. No sólo contribuiremos al triunfo popular el 27 de octubre, sino que nos encontraremos con un nuevo gobierno que necesitará de mucho sostenimiento popular para construir un país sin excluidos".El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Mauro Rossi, manifestó que la pobreza va creciendo y "estamos abocados a esta emergencia alimentaria". Además, puso de relieve que "con hambre no se puede estudiar".Finalmente, Silvia García, de la Corriente Clasista y Combativa también celebró "la unidad en la calle". Dijo que seguirán luchando "para que el trabajo genuino les llegue a todos", a la vez que remarcó que "merenderos y comedores se ven desbordados".