Emergencia alimentaria: La oposición se prepara para la sesión del jueves

La solicitud se presentó este martes ante el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, quien otorgó la sesión para el jueves a las 11:30.



El pedido llevó las firmas de Felipe Solá, Carla Pitiot, Agustín Rossi, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo, Victoria Donda, Pablo Kosiner, Alejandra Rodenas, José Luis Ramón, Andrés Vallone, Jorge Franco, Juan José Bahillo, Omar Félix, Ivana Bianchi y Lucila de Ponti, representantes de los bloques que integran el Frente de Todos y Consenso Federal.



La idea de los legisladores es la de debatir en esta sesión especial el proyecto unificado que lograron acordar la mayoría de los espacios políticos este lunes, a fin de reforzar la ayuda alimentaria en comedores comunitarios.



En tanto, según supo NA de fuentes del oficialismo, el interbloque Cambiemos aún no tiene definida la postura que adoptará el próximo jueves, aunque no está previsto que se "obstaculice" la discusión opositora.



Este miércoles habrá una reunión de las tres bancadas de Juntos por el Cambio en la Cámara baja a partir de las 18:00 y allí se discutirá una posición unificada.



Sucede que el Poder Ejecutivo aún no envió una directiva al respecto y en público, a través de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, aseguró que la emergencia alimentaria debe resolverla el Congreso.



La iniciativa que se tratará el jueves plantea la emergencia hasta el 21 de diciembre de 2022, el aumento del 50% de las partidas alimentarias y la actualización de esos fondos cada 3 meses.



"Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional", sostiene el artículo 2° de este proyecto unificado.



La medida es apoyada por organizaciones sociales, sindicatos y la Iglesia Católica, pero rechazada por el oficialismo, que asegura que el Gobierno ya cumple con muchos de los aspectos que plantea la ley.



"Diputadas y diputados de todos los bloques presentamos el pedido de Sesión Especial para este jueves. Vamos a tratar la Emergencia Alimentaria. No vamos a permitir que nuestros chicos pasen hambre un día más", detalló Leonardo Grosso, integrante del bloque Movimiento Evita.