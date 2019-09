"Hay un Estado que habilita posibilidades y a concretar sueños", afirmó Olalla

La candidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio, Stella Olalla, destacó la decisión del presidente Mauricio Macri de aumentar un 40% los montos de las becas Progresar que se destinan a más de medio millón de estudiantes argentinos. "Hay un gobierno presente, acompañando, habilitando posibilidades, ayudando a concretar sueños", resaltó la dirigente.Olalla destacó que la administración de Mauricio Macri sigue tomando "medidas concretas para beneficiar a aquellos jóvenes que todos los días se esfuerzan por capacitarse y por tener un futuro mejor"."Es una política del gobierno nacional acompañar a los jóvenes para que terminen sus estudios primarios y secundarios, y continúen en la educación superior o se formen profesionalmente", sostuvo luego.Para Stella Olalla, anuncios como el de este lunes dan cuenta de que "hay un Gobierno que está haciendo lo que hay que hacer, acompañando, habilitando posibilidades, ayudando a concretar sueños".Por último, coincidió con el presidente Macri en que "no hay herramienta más potente para luchar contra la desigualdad y la pobreza que una educación de calidad".Cabe destacar que el programa cuenta con 535 mil beneficiarios y tiene cuatro líneas: universitario, terciario, nivel obligatorio y formación profesional. Dentro de las becas universitarias y no universitarias se paga más a quienes estudian carreras prioritarias, aquellas consideradas estratégicas para el desarrollo del país, como las ingenierías.Con el aumento anunciado por Macri, los estudiantes más avanzados de las carreras prioritarias pasarán de percibir 4.900 pesos mensuales a 6.900 pesos el próximo mes. En tanto, en las carreras universitarias no prioritarias los montos suben de 2.300 a 3.250 pesos en el último año.A los estudiantes universitarios se les pide aprobar la mitad más una de las asignaturas del programa de estudios, con un corte a mitad de año para revisar su trayectoria académica. A los alumnos de educación obligatoria -primaria y secundaria- les exigen pasar de año.A su vez, el programa busca premiar la excelencia. Los universitarios que aprueben todas las materias con promedio de 8 o más reciben al final del ciclo lectivo un pago que duplica el total anual de su beca.