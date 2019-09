ATE marchó en Paraná y pidió que "todos los sectores" se movilicen

En el marco del paro nacional de ATE, afiliados al gremio se manifestaron frente al municipio en Paraná. Al respecto, el secretario general en Entre Ríos, Oscar Muntes, indicó aque en nuestra provincia "no estamos ajenos a la realidad que nacional. Nos encontramos muy preocupados por la situación. Los trabajadores estatales y toda la población estamos siendo impactados por esto. Hoy tenemos 35 por ciento de pobres y 7 por ciento de indigentes en Argentina".Resaltó que "el 75 por ciento de los trabajadores del Estado y el 90 por ciento de los municipales están por debajo de la línea de pobreza. Esa es la realidad que vivimos en el país, por lo que surge la necesidad de seguir movilizándonos"."Estamos muy contentos no sólo por la adhesión, sino por la participación que es muy alta. Lo más significativo es que se pueda visualizar esto, porque el paro sin poder manifestar nuestra bronca no sirve. Es muy importante plantear por qué salimos a la calle. Falta la participación de otros sectores. Necesitamos movilizarnos todos para cambiar este modelo económico que es angustiante", completó el titular de ATE Entre Ríos.