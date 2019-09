Eduardo Macri: "La municipalidad de Paraná está quebrada"

"Falta reglamentar el fondo para desequilibrios financieros en el sistema de transporte"

Macri viene trabajando en el equipo económico del intendente electo Adán Bahl. "Estamos trabajando de cara al 11 de diciembre; hay equipos formándose, trabajando, con una propuesta superadora para que este momento de incertidumbre, de una municipalidad que no da respuestas, Bahl se ponga al frente con un plan de trabajo, según consideramos, altamente positivo para Paraná", aseveró enPara Macri, el conflicto con el tema del transporte urbano de pasajeros se podría haber evitado. "Bahl me ha instruido respecto de este tema, no por las empresas de colectivos, sino por los trabajadores y más que nada pensando en los 110 mil ciudadanos, vecinos de Paraná que utilizan el servicio", apuntó.", manifestó.De la misma manera aseveró queReglamentando el artículo 8 que tiene autorización legislativa y a su vez como dicen los restantes artículos de la ordenanza de Presupuesto, que se faculta al Ejecutivo a ordenar, modificar partidas, podría haberse dispuesto de este dinero para la solución de este conflicto" que se presentó el viernes y que dio comienzo al paro que se extendió durante todo el fin de semana."Los servicios urbano e interurbano son cosas distintas. Se los ha metido en la misma bolsa y no corresponde. Imagínese el conflicto que se genera para un municipio como San Benito que tiene un presupuesto muy acotado de traerle fondos para un subsidio de un trayecto de recorrido que no le abarca a la ciudad de Paraná. Es un tema para analizar.", puso relevancia Eduardo Macri.Para el especialista que integra el equipo que está trabajando junto al intendente electo el marco regulatorio en el tema transporte urbano de pasajeros "merece que se analicen algunas cuestiones" ya que "no se otorgó un monopolio, se otorgó la concesión de líneas, por lo cual hay mucho para trabajar. Si la empresa considera esos intereses, se sentarán en una mesa de trabajo distinta a la actual donde no se sabe quién es quién"., de tener plazo fijo pasó a vivir con lo puesto día a día. Junio, julio y aguinaldo no pagaron la contribución patronal a la Caja, por 74 millones de pesos y se los están descontando como corresponde", citó."En enero había superávit en término de ahorros. Y de golpe ya no estuvieron más esos ahorros. A quién se debería preguntar dónde están esos ahorros es al intendente que no responde sobre estas cuestiones", aportó Macri.Al mismo tiempo apuntó que "podemos hablar de números y a la gente no le va a interesar, pero acá se trata de la prestación al ciudadano, en la calidad de las prestaciones mínimas en los barrios, en que la que la máquina no pasa, que la lluvia destruyó calles, en el tema de los basurales".Los informes técnicos hablan de 800 millones faltantes en personal, 800 o 900 millones que van a dejar de pagarse a las empresas contratistas de obra en la ciudad".Dijo que están "estudiando fuertemente" si será necesario pedir préstamos al asumir la gestión en diciembre. Dijo que son "optimistas en esta materia,".Macri aseveró que "la primera búsqueda tendrá que ver con el equilibrio financiero, el de caja. Ahora bien, hay planes de obra, de inteligencia, de ocupación de la vía pública, de los corredores turísticos en la cual no se necesita de la 'caja'. Sí tiene un rol muy importante la provincia y el futuro gobierno nacional".Se hace mostrando resultados, mostrando hechos, teniendo proyectos ejecutivos, ideas fuerza, para que cuando se solicita se diga es para eso, y en esta dirección"."Hay buenos trabajadores municipales y buenos obreros municipales. Si usted en octubre no puede pagar los sueldos ¿de qué estamos hablando? Si usted tiene 1000 contratos desde marzo a junio, al obrero y empleado de 25 años de antigüedad, que es un muy buen servidor público que nos consta, que no pueda recibir el sueldo es algo que va a suceder", apuntó.Dijo que quiénes están trabajando para una nueva gestión en el municipioManifestó que la estructura municipal próxima "va a cambiar en la optimización de los recursos. Hoy hay 15 secretarías, Bahl piensa en no más de 8 secretarías.", prometió.Respecto del "acceso norte que va a licitar la Nación, esperemos que no cambien de opinión en cuanto al llamado a licitación", dijo.Consultado respecto del futuro puente manifestó: "Hay otras prioridades en al ciudad que Bahl ya las tiene definidas".Los anteproyectos y proyectos ejecutivos "ya están en marcha", acotó.Macri apuntó que están elaborando "nuestro propio proyecto de Presupuesto". Dijo que pedirán "tratar ese Presupuesto" a los concejales actuales.Si usted tiene un presupuesto aprobado de 2018, de 5.400.000, de los cuales 500 millones son los fondos nacionales para obra pública, anexo 8, de lo que vino solamente 65 millones. Estos son números muy importantes sobre el presupuesto.Para Macri, "el presupuesto del año que viene va a tener una cláusula que Bahl ya la ha definido que busca que la gente sepa del 'efecto Varisco que diga esta es la deuda que recibo del municipio actual".