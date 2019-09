Judiciales entrerrianos adhieren a la protesta pero sin afectar el servicio

Los judiciales entrerrianos agrupados en el sindicato AJER aprobaron acompañar la protesta nacional que se realizará este martes en todo el país, aunque en Entre Ríos no habrá paro ni retención de servicios en el sector.



"Adherimos mediante la confección de un documento que hicimos en donde decimos que estamos de acuerdo con el reclamo, consideramos que son legítimas las demandas", expresó a APF Mario Brnusak de AJER pero aclaró que en la provincia "no vamos a hacer paro ni ninguna medida que afecte la prestación del servicio de justicia".



Así se decidió por mayoría mediante votación en las 14 seccionales de la entidad, de las cuales "sólo una" votó ir al paro y las demás determinaron que "bastaba con la realización de un documento", comentó.



De esa manera, este martes "nos tomaremos un ratito para leer el texto en los lugares de trabajo, pero no haremos retención", remarcó el secretario general.



Como uno de los motivos que impulsan la jornada de protesta de mañana, Brnusak puso de relevancia "lo que está pasando en Chubut que es lo que más se conoce". Lo dijo en referencia a los casi dos meses de deuda salarial con estatales y docentes por parte de la administración del recientemente reelecto gobernador de Chubut, el peronista Mariano Arcioni.



"Es una adhesión en solidaridad porque la realidad nuestra es distinta porque tenemos la ley de enganche, pero la mayoría de las provincias no la tienen y algunas están peleando por una paritaria. Es muy diversa la situación", precisó para diferenciar que en Entre Ríos "tenemos cierta previsibilidad pero no somos ajenos a la realidad que atraviesa el país".



La ley de enganche establece que cada aumento que decrete la Corte Suprema de Justicia se replica en la planta de trabajadores de la Justicia provincial.



En Entre Ríos, de este modo, el sector recibió "15 por ciento de incremento en dos cuotas" en lo que va del año: "Es un porcentaje que seguramente quedará desfasado teniendo en cuenta el aproximadamente 55 por ciento que se calcula de inflación interanual", precisó el gremialista y lamentó que sea "siempre la clase trabajadora la que deba pagar el ajuste en tiempos de crisis". (APF)