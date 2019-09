La provincia atiende la situación de las zonas más afectadas por el temporal

Monitoreo en las comunas

Solicitan transitar con precaución

El gobierno monitorea la situación en los distintos municipios para determinar los problemas ocasionados por las lluvias caídas en las últimas horas. Las zonas más afectadas son el centro y el norte del territorio. La provincia releva las necesidades desde sus distintas áreas.Según se informó desde Defensa Civil, el sector norte y centro de la provincia fue el más afectado por la situación meteorológica de las últimas horas, consistente en lluvias, chaparrones intensos intermitentes y tormentas de variada intensidad, algunas acompañadas de actividad eléctrica y fundamentalmente con abundantes caída de agua en cortos periodos.Según se destacó, las dificultades de mayor importancia consistieron en el anegamiento de calles, como así también de algunas viviendas, en algunos casos con desborde de cloacas, pero pudieron ser atendidas por los municipios sin solicitar asistencia a la provincia.Ante ello, se estableció contacto con presidentes municipales y funcionarios de Federal, Conscripto Bernardi, Sauce de Luna, Crespo, Concepción del Uruguay, San José, Guacleguaychú, Urdinarrain, Villaguay, Feliciano, Chajari, Valle María, General Ramírez, Rosario del Tala, Gualeguay, Viale, Victoria, Federación, San Benito, La Paz, Villa Paranacito y Primero de Mayo, entre otras comunas, con las cuales se articuló información, actualizando el escenario, tendiente a limitar riesgos.De acuerdo al parte de Defensa Civil, este lunes el tiempo permanecerá inestable con probables lluvias y algunos chaparrones intensos intermitentes. También podría haber tormentas de variada intensidad y se podrían generar granizadas.En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Social se viene haciendo un monitoreo permanente de la situación en las localidades que resultaron afectadas, para realizar un diagnóstico y poner a disposición las herramientas con las que cuenta la cartera para brindar la asistencia necesaria. Se está en comunicación permanente con los gobiernos locales para analizar el desarrollo del fenómeno climático y, en virtud de ello, poder articular acciones.Por otra parte, desde el Ministerio de Salud se indicó que si bien hasta el momento no se han reportado consecuencias producto de las precipitaciones por parte de los hospitales y centros de salud que integran la red pública, el sistema sanitario se mantiene monitoreando la situación para responder de forma inmediata.Por ello, en virtud de conocer la dimensión real, en una primera instancia se contactó a los referentes de los nosocomios de Federal, Concordia, Gualeguay, Tala y Basavilbaso, quienes ratificaron que en sus establecimientos no han tenido inconvenientes.Incluso, en el caso puntual de Federal donde de acuerdo al reporte meteorológico se registraron precipitaciones de hasta 100 milímetros, desde el Justo José de Urquiza señalaron que la demanda es la habitual sin incremento de las consultas. Situación similar es la de Concordia donde, a pesar de que las precipitaciones superaron esa marca, hasta el momento no se vieron afectados los servicios.Finalmente desde la Dirección de Epidemiología se informó que cuentan con stock de insumos para prevención y tratamiento de las enfermedades que son más frecuentes por situaciones asociadas a las lluvias como las gastroentéricas; las respiratorias y los síndromes febriles agudos (dosis de doxicilina para leptospirosis y pastillas potabilizadoras).Por otra parte, desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se informó que los caminos de tierra son los más afectados por las intensas lluvias que se hicieron presente durante la madrugada. Los departamentos Federal, Federación, Diamante, San Salvador, Villaguay y Colón son los más perjudicados.En tanto, desde el ente vial se solicita circular con precaución por las rutas pavimentadas debido a la presencia de espejos de agua, acumulación de agua en las banquinas, entre otros factores que inciden en la transitabilidad. En tanto, los de tierra se encuentran pesados y los secundarios transitables con precaución.