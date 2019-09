Moyano: "Macri Tiene que terminar el mandato, como corresponde"

"Tiene que terminar el mandato, como corresponde, porque es lo que dice la democracia", expresó el sindicalista Hugo Moyano sobre el mandatario Mauricio Macri, acerca de quien advirtió que "no tuvo la capacidad de resolver los problemas" del país.



Así lo expresó en la noche de este domingo en el programa "Debo decir", conducido por Luis Navoresio, por el canal América, en el que también advirtió que el próximo gobierno tendrá que "alentar" el consumo de la clase trabajadora.



Moyano advirtió que la situación económica del país "es muy complicada" y que al Gobierno de Macri no pudo "entender cuál era la política para evitar que pase lo que está pasando".



"No solamente permitió que se perdiera el poder adquisitivo del salario, si no que quedó muchísima gente sin trabajo", agregó en torno a la administración de Cambiemos.