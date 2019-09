La oposición presenta un proyecto unificado de emergencia alimentaria

Los distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados siguen avanzando en la unificación de los distintos proyectos de emergencia alimentaria, y presentarán hoy una iniciativa común, con la decisión de convocar a una sesión especial el jueves que viene para tratar el tema, tal como se habían comprometido ante los movimientos sociales.



El objetivo de máxima es presionar al Gobierno para que declare la emergencia alimentaria por decreto esta misma semana.



Pero, según indicaron fuentes parlamentarias de la oposición a la que tuvo acceso NA, la expectativa de que el Gobierno reaccione en sintonía con las demandas de los movimientos sociales son escasas y en ese marco plantean el escenario de una posible sesión: para habilitarla necesitará de un quórum de 129 diputados sentados en las bancas.



Diputados del Movimiento Evita, del Frente para la Victoria, del Frente Renovador y de Red por Argentina trabajan contrarreloj para pulir una redacción común, que presentarán este lunes.



La idea es receptar propuestas de otras fuerzas políticas como Consenso Federal, que el miércoles pasado presentó su propio proyecto.



También apoyan la iniciativa los diputados del Frente de Izquierda, el Frente de la Concordia misionero, y el Frente Justicialista puntano, entre otros bloques, por lo que juntar quórum no debería ser una tarea tan complicada.



Si eso sucediera, el oficialismo se vería en la situación de bajar al recinto para bloquear el tratamiento, pagando el costo político.



Para aprobar la iniciativa, la oposición necesita una mayoría especial de dos tercios, dado que el proyecto no pasó por comisiones.



De acuerdo al borrador que circula, se propone un incremento del 50% en los fondos destinados a comederos y merenderos de todo el país hasta fin de año, otorgándole facultades extraordinarias a Jefatura de Gabinete para readecuar partidas presupuestarias.



El miércoles pasado, como eco de la multitudinaria movilización y acampe de organizaciones sociales que tuvo lugar en distintos puntos del centro porteño, se desarrolló una audiencia en la Cámara de Diputados en la que legisladores de casi todo el arco opositor se comprometieron a amalgamar los distintos proyectos vigentes.



En ese compromiso se incluyó el llamado a una sesión especial para la semana que viene si el Gobierno no avanza antes con un decreto para dar respuesta al reclamo de que se declare la emergencia.