Productores rurales volvieron a concentrarse "en defensa de la República"

Durante la tarde de este domingo, productores rurales participaron de una mateada en el espacio verde central de la rotonda de Crespo, donde cada fin de semana se lleva adelante la actividad denominada "Encuentro Ciudadano en Defensa de la República".



En tanto, desde la Federación Agraria Argentina -Filial Crespo- se anticipó que se estará convocando a un/a dirigente nacional, para que el 15 de septiembre brinde una exposición acerca de los valores de la República.



La presidenta de la entidad organizadora, Mariela Gallinger, anunció que "estaremos definiendo e invitando a alguna persona referente en el ámbito nacional, que pueda estarnos acercando un mensaje y generando un intercambio de ideas acerca del valor de la República. Tenemos varios nombres y en estos días ya lo estaremos definiendo".



"Esto es en defensa de la República, ya que en octubre se definirá un modo de vida de lo que queremos para el país y nosotros defendemos la división de poderes, libertad de prensa, la cultura del trabajo y la transparencia del mercado", indicó.



En ese sentido, remarcó que los manifestantes bregan por "una República sólida, en la que no existan amenazas que se están visualizando con los discursos de los candidatos y referentes del Frente de Todos".



"Acá hay dos alternativas: una que continúa este modelo y, otra, que implica volver al pasado. Gane quien gane seguiremos estando, quizás con una parte se continuará trabajando pero, con la otra, dudamos que haya diálogo, por lo que estamos movilizándonos ya para no llorar sobre la leche derramada", aseguró la productora.



El marco de esta actividad organizada en Crespo, el presidente de Sociedad Rural Argentina (SRA) Entre Ríos, Walter Felkamp, dijo a AIM: "Hoy frente a las declaraciones de candidatos y dirigentes del Frente de Todos, vemos que está amenazado el campo, por lo que peligra todo lo que se logró en esta gestión para el sector", afirmó.



La jornada "es un llamado de atención no sólo al sector productivo agropecuario de las políticas que pueden venir si gana el Frente de Todos sino una advertencia a todos los sectores productivos, fuera del campo, porque el campo es el motor de la economía del interior, es decir, si le va mal trabaja menos la estación de servicio, el taller, la agronomía, el contratista, la venta de insumos, etc", aseguró.

Al respecto, adelantó que el domingo próximo se volverán a concentrar "para difundir las ideas y advertir sobre los peligros que implica volver al pasado. No hay que olvidar que en 2015 el kirchnerismo dijo que iba a 'poner de rodillas' al campo y hoy vemos que, nuevamente, están buscando eso, con declaraciones de referentes importantes del Frente de Todos".



"Parece que otra vez quieren poner políticas que ya fracasaron, cuando el campo puede ser el motor de la economía, por lo que hay que alertar sobre lo que viene. Sabemos que muchas cosas de este gobierno nacional se hicieron mal, pero, también, sabemos que en esta gestión se impulsaron políticas para dinamizar al sector agropecuario abriendo la economía, exportando más, bajando la carga impositiva y en eso estamos. Obviamente que reactivar todo lleva tiempo, pero antes se prohibía exportar, ya que hay que tener memoria que en 2015 Argentina prohibía exportar trigo y carne y es un peligro que vuelva eso, ya que a la par volverá a caer la economía de los pueblos que implicó cientos de frigoríficos cerrados y se volverá al monocultivo de soja".