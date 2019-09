Docentes de Chubut inician mañana la octava semana consecutiva de paro

Los docentes de Chubut iniciarán mañana la octava semana consecutiva de paro de actividades en reclamo del pago de sueldo en tiempo y forma, la regularización de la obra social (Seros) y la reparación de los edificios escolares, entre otros puntos citados en la nota presentada ante la secretaría de Trabajo provincial donde notifican la medida.



La medida de fuerza fue ratificada por las asambleas escolares y respaldada por la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut cuyo secretario general, Santiago Goodman, está alineado con el líder del Suteba, Roberto Baradel.



El último paro se extendió desde el lunes pasado a este fin de semana y ahora continuará desde "las 0 horas del día lunes 9 de septiembre y hasta las 24 hs. del sábado 14 de septiembre de 2019", indica el texto de la notificación que recibió desde la cartera laboral el ministro de Educación Paulo Casutti, quien asumió la semana pasada y todavía no pudo acceder a su despacho por una "toma pacífica" del edificio.



"No se ha dado cumplimiento a ninguno de los requerimientos que venimos haciendo y las asambleas escolares decidieron continuar con las medidas", explicó Goodman en diálogo con Télam.



Chubut terminó de pagar los sueldos de julio el último día hábil de agosto y anunció para este mes un pago de manera escalonada aunque no por rango de sueldo como se pagó el último mes (hasta $40.000 primero, entre 40.001 y 65.000 segundo y por último a quienes reciben más de 65.000), sino que lo harán de manera parcial.



El plan de pago comenzará el miércoles 11 de septiembre con el depósito de 30.000 pesos para todos, hasta saldar en tres cuotas toda la masa salarial.



Otros gremios chubutenses se encuentran en planes de lucha debido a los atrasos en el pago de sus remuneraciones, es el caso de los trabajadores judiciales, los del Poder Legislativo, y los viales provinciales.