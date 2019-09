Productores concentrarán este domingo en Crespo: Los motivos del reclamo

En el Día del Agricultor y el aniversario de la fundación de la filial Crespo de FAA, "se hará un encuentro ciudadano, de 15 a 17, donde compartiremos unos mates en defensa de la República", indicó Mariela Gallinger de la FAA de Crespo.



"Como ciudadanos nos organizamos en defensa de la República, ya que en ella hay división de poderes que se relacionan entre ellos pero hay independencias y cuando recordamos cosas que habían pasado en gobiernos anteriores que dañaban la República nos movilizamos para decir que queremos defender y cuidar la República, para que sea sólida y transparente", dijo la productora.



En ese sentido, apuntó que en el campo hay cierta inquietud ante rumores y manifestaciones de dirigentes de reproducir medidas que se implementaron en gestiones anteriores: "Cuando escuchamos esa forma de querer gobernar resulta una amenaza, nuevamente, en cuanto a saber lo que nos espera y cómo será, nuevamente, la arbitrariedad en el mercado, el cierre de exportaciones, la falta de transparencia, todo lo que se va logrando lentamente ahora lentamente".



"Cuando dicen que no van a hacer como lo venían haciendo no tenemos demasiado crédito para darle, porque es como meter el zorro en el gallinero y decirle a las gallinas que el zorro no va a hacer nada y ya se sabe qué pasará, nosotros lo vemos así".



Para al dirigente, "resulta una amenaza que se hable de comenzar a destruir lo poco que comenzamos a construir a nivel internacional para que el mercado agropecuario tenga el reconocimiento que se merece".



Reforma agraria



Las expresiones de dirigentes kirchneristas sobre una reforma agraria "representan que no entienden el esfuerzo, el trabajo y las circunstancias de la vida de cada pequeño y mediano productor, porque hablan de sacarle al que tiene un poquito para darle al otro".



"No coincidimos para nada con esa idea y muestran la arbitrariedad de hacer con la propiedad privada lo que se les cante, por lo que estamos muy atentos y preocupados y por eso es el llamado de atención y a la reflexión de qué país queremos de acá en adelante", remarcó.



En ese marco, explicó que la FAA "siempre defendió al productor para que esté mejor y eso no implica que para que esté mejor hay que quitarle al otro. Siempre trabajamos para que los actores sean muchos, cuidando a los pequeños productores", subrayó. (AIM)