UATRE debió cerrar su consultorio médico en Concepción del Uruguay

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) es el sindicato que agrupa a los trabajadores de actividades rurales en la Argentina. Este jueves se conoció que la sede de Concepción del Uruguay, cerró su consultorio médico por la crisis económica.El Secretario general de UATRE, Mario López, detalló aque los consultorios médicos de la seccional 415, ubicados en las calle Perón y Henry, debieron cerrar sus puertas por la inestabilidad económica."Venimos en unos meses muy difíciles realmente se ha parado todo, a nosotros como gremio local nos ha afectado en tener que cerrar los consultorios que hace un año atrás abríamos con mucho entusiasmo y esfuerzo", detalló López."El gremio se sostiene con los aportes de los afiliados que en estos meses se han caído notablemente. Esto es grave porque a los trabajadores se les descuenta y la patronal no lo aporta, no es que el afiliado dejó de hacer su aporte al gremio", señaló el Secretario general de UATRE."Es hora de ser cautos y administrar nuestros recursos, no podíamos seguir empeñando la seccional por seguir sosteniendo esto. Hay que ensillar hasta que aclare, ya sabemos que funciona, sabemos cómo hacerlo funcionar pero nos faltaron los recursos económicos, cuando esto cambie y tengamos la posibilidad lo vamos a volver a abrir", finalizó.