Macri: "Estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando"

El presidente Mauricio Macri se mostró confiado de poder mejorar su desempeño electoral en las generales de octubre y subrayó que está "con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando"."Estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando", sostuvo el mandatario.En declaraciones a la prensa, tras encabezar un acto en Córdoba, el jefe de Estado remarcó que "claro que sí" se puede revertir el duro resultado de las primarias, instancia en la que perdió por casi 16 puntos de diferencia ante el postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.En medio de los reclamos de movimientos sociales para que se declare la emergencia alimentaria, el líder del PRO manifestó: "Estamos cerca (de los sectores más vulnerables), estamos atendiendo todas las necesidades y vamos a seguir trabajando todos los días".

"Mi principal tarea es lograr la estabilidad económica y llevar tranquilidad"

"Mi principal tarea en este momento es lograr la estabilidad económica y llevar tranquilidad", subrayó esta mañana el presidente Mauricio Macri, luego de encabezar el acto de inauguración de un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) en esta capital.El Jefe de Estado puntualizó que después de las PASO "hemos tenido una nueva incertidumbre política y económica" y una "disrupción" que alteró "todo el proceso" viene llevando adelante el Gobierno desde 2015."Con lo cual estoy muy focalizado como presidente en mi responsabilidad de volver a estabilizar la economía y llevar alivio a todos los argentinos", dijo."Estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando", remarcó Macri en declaraciones a medios de prensa formuladas al finalizar la recorrida por el NIDO Parque Educativo Norte, ubicado en el barrio Marqués Anexo.Lo acompañaron el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el intendente de la capital cordobesa, Ramón Mestre; el presidente provisorio de la Legislatura cordobesa, Oscar González, y el diputado nacional Mario Negri, entre otras autoridades ejecutivas y legislativas.Macri puntualizó que con la de hoy son 21 las veces que visitó la Provincia como presidente de la Nación y recalcó que "siempre me voy lleno de alegría, de afecto y de energía, porque los cordobeses realmente empujan"."Con Córdoba estamos unidos de por vida. Yo soy cordobés ya por adopción, así que estamos muy contentos con lo que está pasando en Córdoba, y cómo Córdoba empuja en este modelo de desarrollo productivo federal que todos queremos para la Argentina", sostuvo.Remarcó que los funcionarios del Gobierno "estamos en diálogo permanente" con el resto de los partidos, "siempre tratando de convocar a la prudencia, de llevar calma, porque realmente lo que queremos es que este proceso electoral no dañe aún más a los argentinos".Resaltó que existe "mucho para mejorar" en términos económicos porque hay "una economía que hace décadas que no funciona en la Argentina".El Presidente subrayó que los NIDO son "realmente una representación de lo que queremos" para que los sectores de mayor vulnerabilidad tengan "una capacitación y herramientas distintas para que cada uno encuentre su lugar desde donde pueda aportar, y crecer y desarrollar nuestro querido país"."En este NIDO, estamos construyendo futuro de verdad para los chicos, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores porque es como una fábrica de sueños: todos vienen a ver qué cosa nueva pueden aprender", afirmó.Señaló que estos espacios generan un ámbito desde el cual, "cada uno poniendo lo mejor para dar, ayuda a que el otro que tenemos al lado pueda progresar, relacionarse en forma pacífica, con afecto y respeto".También participó de la recorrida la secretaria de Infraestructura Urbana de la Nación, Marina Klemensiewicz.Se trata de una nueva etapa del Programa de Mejoramiento Barrial que llevaron adelante el Gobierno nacional y el Municipio de Córdoba, que incluye 16 viviendas para familias reubicadas, la obra del canal de la calle Mendoza, alumbrado público, apertura de calles y una cancha sintética de fútbol.La construcción del parque educativo, que generó más de 200 puestos de trabajo, arrancó hace 2 años con la construcción de viviendas y los movimientos del suelo en un predio donde había un basural a cielo abierto y carecía de espacios públicos de calidad.Se desarrollarán talleres de formación en oficios e introducción al trabajo para jóvenes de 18 a 24 años, alfabetización digital, robótica y programación, a la vez que habrá clases de apoyo escolar, música y coro, y también funcionará una escuela de deportes.Los NIDO son gestionados por la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano en el marco del Plan Nacional de Hábitat, programa del Gobierno que tiene como objetivo acercar soluciones habitacionales sustentables.