Fuerte crítica de Pichetto a los movimientos sociales: "No laburan", dijo

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó duramente hoy a los "piqueteros" que reclaman la emergencia alimentaria y, tras afirmar que los movimientos sociales son "una de las causas del endeudamiento público", afirmó que "no laburan" y que "forman parte de espacios dirigidos a ayudar un poco a debilitar más al Gobierno".



El senador nacional se despachó contra "lo que están haciendo los piqueteros, tomando todas las calles del país", en referencia al acampe que realizaron los movimientos sociales en la Avenida 9 de Julio.



En diálogo con Radio La Red, el referente peronista subrayó que se trata de "sectores para los cuales el Estado hace un esfuerzo extraordinario y es una de las causas del endeudamiento público mantener el sistema de seguridad social de la Argentina".



En ese sentido, destacó que el "65 por ciento del total del Presupuesto está comprendido ahí, en planes, piqueteros, cooperativas de la pobreza, cartoneros, multinacionales del cartón".



"Forman parte de espacios dirigidos a conmocionar el espacio público, a ayudar un poco a debilitar más al Gobierno. El Gobierno le ha dado todo a esta gente, una parte vital del Presupuesto que podría haber dedicado a las PyMEs, a créditos para la producción, para generar empleo, y se ha dado a esta gente, que no labura. La Argentina está enferma", añadió Pichetto.



Consultado respecto al reclamo de los movimientos sociales para que se sanciones una ley que declare la emergencia alimentaria a nivel nacional, el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri consideró que "eso no tiene sentido".



"La contención alimentaria está dada fundamentalmente desde toda la estructura social. El Ministerio de Acción Social (Salud y Desarrollo Social) se ocupa permanentemente y las provincias tienen que hacer también una tarea de solidaridad con sectores que estén carenciados", manifestó.



Y concluyó: "Ahora, dictar una emergencia alimentaria masiva en la Argentina como si fuera Biafra. . . No corresponde. Puede haber unos bolsones, sectores, espacios, en los que haya que hacer un trabajo conjunto con los estados provinciales, pero no hay necesidad de una ley nacional".