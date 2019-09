El Ventilador: Algunas opiniones sobre la situación social y la crisis

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Mientras el candidato del Frente de Todos mantiene reuniones en el país y en el exterior, ya casi en su rol de Presidente electo, el Gobierno Nacional reparte su tiempo y esfuerzo entre la contención del dólar y el anuncio de medidas económicas para el alivio del bolsillo. Ahora bien, ¿qué impacto real tuvieron en la economía diaria de los argentinos estos anuncios?Hace pocos días, por ejemplo, se conoció un aumento del 35% en el salario mínimo vital y móvil, en tres cuotas. Pero... ¿qué significa, a quiénes abarca y cómo impactaría en la próxima y cercana discusión por paritarias de los diferentes sectores?-"Es cierto que las cosas no están bien, estoy viendo en distintos canales el acampe y veo que reclaman que tienen hambre, pero todos están con celulares y cigarrillos. ¿Para eso les alcanzan los planes? Que dejen de incendiar el país como siempre".-"¿Cómo confiar en este Gobierno, si todo está mal y el de la oposición se robó todo?".-"¿Qué sabe de hambre Kohan?".-"Que vuelvan los militares, por favor. Son mejores que cualquier cosa que hemos tenido. El cáncer de este país son los sindicatos y los políticos".-"¿Qué pasará con los empleados del supermercado Vea?".-"En épocas de crisis lo mejor es pagar a 3 o 4 periodistas de algunos programas de los más vistos y ellos solitos te hacen la campaña".-"¿Por qué hay muchas personas que cobran planes, viajan gratis, van a la escuela y no estudian ya hace más de 15 años? A esa gente la bancamos los laburantes y no tienen intención de trabajar o intentar".-"Hablan de que la gente no tiene para comer y que no alcanza la plata y en mi barrio, en zona Don Bosco y Blas Parera, tiran los kilos de asado nuevo. De hecho, hoy a la siesta encontré más de 3 kilos de tapa de asado y tiran kilos de harina sin abrir, dulces de leche sin vencer, fideos, arroz nuevo. Parece que sobra la plata en vez de faltar".-"Es una vergüenza que haya gente que no ha cobrado la asignación universal por hijo que pasó del mes de agosto".-"Pregunto al panel: ya que hablan tanto de Macri y de Alberto Fernández, si se quejan ahora con Macri, cuando este Cristinita, que ni para comer van a tener los argentinos, ¿van a criticar igual a la gestión de Fernández-Fernández?".-"Tiene razón Abero, no está tomando sol el Alberto, haciendo relaciones públicas".-"A quien dijo de celulares y puchos le pregunto ¿cuál es el derecho? Al de "me robaron todo", que se presente a la justicia con pruebas. ¿Y el préstamo del FMI dónde está?".-"Para generar un cambio hay que salir de la dualidad peronismo-capitalismo. El cambio empieza por elegir algo distinto, no lo de siempre".-"¿El FMI? Ya hizo su trabajo con esta realidad, con sus resultados y consecuencias. Es genocida, criminal, somete y explota".-"Tenemos que dejar de tener tantos políticos que tengan sueldos tan altos, y dejar de mantener zánganos, que laburen. Un país no sale a flote con gente que no trabaja".-"Nada de esto es un error. Era el plan y les ha salido perfecto. Alberto Fernández no es el presidente aún ¿por qué se tiene que hacer cargo del desastre generado por "el mejor equipo de los últimos 50 años"? Metáfora, como tantas otras".-"Los pibes se equivocaron... de allí es que nos pasa a los argentinos. El modelo neoliberal no nos puede gobernar nunca más. Qué pena para mis nietos".-"Hablan de transición en la ciudad de Paraná, mañana si no les pagan a los colectivos nos quedamos sin servicio y encima los docentes hacen paro, ¿a dónde quieren llegar?".-"No entiendo ¿un candidato a presidente tiene más poder que el propio presidente? Estamos muy mal".-"Me pregunto cuándo van a responder los gobernantes actuales por la falta de obras en la ciudad. Las calles rotas. Sobre todo la falta de empleo en Paraná es notable. Tanto en Paraná como en nación tendrían que justificar las cuentas. Y lo que no está regularizado. Cárcel, quita de dominio y que no puedan postularse más. Si no cambiamos eso van a seguir saqueando en distintos partidos políticos".-"Yo vendo tortas fritas, trabajo en casa de familia, hago pan y no me alcanza"."En Barrio Mosconi II hace 2 semanas que no pasa el recolector. Luego quieren que seamos cuidadosos con la salud, que tratemos de ser cuidadoso con los focos infecciosos".-"Desde el mes de noviembre se está reclamando dos luminarias en Avda. Don Bosco al 1768. Es una pena que Paraná está tan devastada en todos los servicios".