Colectivos: UTA analizará el proyecto de liquidación presentado por las empresas

Este miércoles se realizó en la Secretaria de Trabajo de la provincia una reunión entre representantes de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y de Buses Paraná. El encuentro era clave para evitar un nuevo paro en el transporte urbano de la ciudad.Durante la mañana, y según dijo a, Sergio Groh secretario gremial de UTA la empresa manifestó que "van a pagar los sueldos del mes de agosto y también hizo una propuesta por los descuentos por días no trabajados por los paros realizados en julio y agosto", y agregó que "ofrecen el 50 por ciento de esa deuda (por días no trabajados) en forma no remunerativa".El Secretario de Trabajo, Fernando Quinodoz, calificó la reunión de esta mañana de "muy positiva. Las partes pudieron hablar tranquilamente y pudieron exponer sus posiciones, necesidades y posibilidades".Sobre el encuentro que se concretó por la tarde en la Secretaría, explicó aque lo que se hizo fue un "cotejo de documentación. Las empresas presentaron un proyecto de liquidación para el día de mañana (jueves), y está siendo cotejado por el Sindicato para ver si está bien o si falta liquidar algo, y en el caso de los descuentos qué se descontó. Se está revisando la situación trabajador por trabajador".Este jueves habrá asamblea de UTA donde se resolverá si se acepta ese proyecto de liquidación presentado por los empresarios, "y el viernes nos volvemos a juntar".Consultado sobre la propuesta de Buses Paraná, Quinodoz indicó que "todo forma parte de las negociaciones. Acá hay una situación de reclamo patrimonial y por lo tanto es susceptible de ser negociado. Esperemos que se llegue a algún tipo de acuerdo, en cuanto a las cantidades y modalidad de pago, que es lo que se está cotejando".