"El trabajador municipal está muy lejos de lo que hoy se necesita para vivir"

Paraná Jerarquizados del municipio realizan asambleas por la situación salarial

La semana pasada y en el marco de la paritaria, se realizó una reunión entre los gremios municipales y el Ejecutivo paranaense, el cual solicitó esperar hasta el 16 de septiembre para rediscutir salarios.Ante esto, desde la Asociación Personal Superior (APS) se resolvió llevar a cabo asambleas informativas en las distintas reparticiones de la comuna a fin de comunicarles a los trabajadores la propuesta recibida.Estas asambleas comenzaron este miércoles por la mañana en la Unidad Municipal ubicada en calle Los Jacarandaes y Galán. Allí, la secretaria General de APS, Alejandra Levrand, indicó aque "la idea es informar a los trabajadores de este engaño a los que nuevamente hemos sido sometidos en la Secretaría de Trabajo, donde el Ejecutivo Municipal argumenta que nos dio un 33 por ciento a lo que nosotros decimos que de ese porcentaje que dicen que nos otorgaron, un 10 por ciento correspondía al año 2018".Según remarcó Levrand, "lo que más nos llama la atención es esta ausencia de funcionarios. Los que se presentaron en la Secretaría de Trabajo parecía que estaban en la casita de Disney, viviendo y no viendo la realidad que vive el sector municipal y todos los trabajadores en general del país. Si los funcionarios no escuchan, nuestra idea es decirle la verdad a los trabajadores, nosotros denunciamos el incumplimiento del acta paritaria". La cual, "es clara, dice que si los salarios están por debajo del índice del INDEC nos van a llamar, pero si el Ejecutivo Municipal no nos llama, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, vamos a visitar a todos los trabajadores generando esta conciencia de lucha y unirnos por un salario digno".Consultada sobre el estado de las máquinas y herramientas de las diferentes Unidades Municipales, Levrand indicó que "no sólo hay rotura de camiones sino que las chicas que hacen el barrido en el centro nos transmitieron que desde hace un tiempo no hay bolsas y las escobas están destrozadas, siendo que se creó una Dirección de Escobería, no sabemos lo que se hace en ese lugar si a la gente le faltan las escobas para barrer las calles de la ciudad. Toda la flota vehicular no está funcionando y faltan insumos de limpieza".Finalmente, la secretaria general de APS afirmó: "El Intendente es intendente hasta el 10 de diciembre, así que le decimos que se ponga las pilas y que realmente salga a trabajar y de la cara a los trabajadores y ciudadanos".