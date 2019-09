Fernández: "El modelo económico de Macri destruyó el valor en nuestras empresas"

Fernández, quien se encuentra en España se refirió al desplome que sufrió la Bolsa porteña por fuertes pérdidas en acciones energéticas y financieras, que llegaron a caer más de 17 por ciento en la segunda jornada con control de cambios.El ex jefe de Gabinete aprovechó su cuenta de Twitter para referirse a este tema y también a sus propuestas en caso de ser electo en las elecciones presidenciales de octubre."La Bolsa porteña no encuentra piso. El modelo económico de Macri generó recesión, pobreza y destrucción de valor en nuestras empresas más emblemáticas. YPF en los valores más bajos de su historia", escribió Fernández en esa red social.Durante esta jornada, Fernández, acompañado por el diputado nacional Felipe Solá y el dirigente del Grupo Callao Miguel Cuberos, brindó en España una charla de dos horas de duración acerca de "Cómo acercar la política a la ciudadanía: una perspectiva de las campañas electorales".La ponencia del ex jefe de Gabinete, que se desempeña como profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA), forma parte de un seminario sobre "Gestión Pública y Asesoramiento de imagen" que dicta la casa de altos estudios madrileña.También mantuvo una reunión de alrededor de 35 minutos con la CEO del Banco Santander, Ana Botín, en la que delineó cuáles serán los ejes de su propuesta de gestión para aplicar en la Argentina en caso de que ratifique el triunfo en las elecciones generales del 27 de octubre.Por su parte, la empresaria ibérica ratificó el plan de inversiones y los puestos de trabajo que tiene la entidad bancaria en el país.