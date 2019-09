La evaluación Aprender "es profundamente estigmatizante", indica Agmer Paraná

la secretaria General de Agmer Paraná, Susana Cogno

Además, este miércoles se evaluará a una muestra representativa de escuelas y en este caso responderán 21.600 estudiantes, en 300 escuelas de todo el país, sobre Ciencias Naturales y Educación Ciudadana.En Entre Ríos serán evaluados 13.616 mil alumnos de 518 escuelas, sin suspensión de las actividades escolares., resaltó a: ""."La currícula de Entre Ríos tiene autonomía y así se ha desarrollado a lo largo de los años. Creemos que son profundamente estigmatizantes, están hechas de lugares ajenas al sistema educativo que tienen como objetivo la medición y controlar con estándares quienes están más cerca o más lejos de alguna meta que fijan organismos internacionales, que no tienen nada que ver con la idiosincrasia y la forma de trabajo que tenemos en las escuelas", puso relevancia.De la misma manera apuntó que "y creemos que quienes deben evaluar las políticas deben ser quienes han ejercido los cargos de representación en los distintos niveles del sistema educativo para dar cuenta de una profunda desigualdad educativa, pero que de ninguna manera, las mejoras por las cuales trabajamos, soñamos y discutimos se van a resolver con estas pruebas".que tenga como objetivo el realizar mediciones que solo sirven para atacar a la escuela pública, para estigmatizar a los sujetos que deberían ser sujetos de derecho, donde el conocimiento tiene que transformarse en una herramienta de superación y no de presión", dijo además.. Además, la currícula de Entre Ríos no trabaja un montón de los temas que exigen las pruebas estandarizadas. No se puede evaluar a un sujeto de aquello que no se le enseña dentro del sistema público".