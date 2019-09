Bahl mostrará los números de la comuna y habló de un "tremendo déficit"

En el marco de la presentación de una Capacitación Integral en Gestión de Instituciones Deportivas, que impulsa la Vicegobernación en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, el intendente electo de Paraná, Adán Bahl habló con Elonce TV sobre la transición de cara a su asunción al frente de la comuna el próximo 10 de diciembre y reafirmó que los recursos de la Municipalidad "están muy, pero muy comprometidos".



"Lamentablemente no hemos tenido la colaboración del Intendente (Sergio Varisco) para una transición ordenada. El 13 de junio presentamos una nota solicitando la información, que es la normal y la habitual, que se pide en los traspasos, y eso está fundado en una resolución del Tribunal de Cuentas; hace pocos días nos respondieron de manera incompleta y parcial. No obstante, nuestros técnicos se han ocupado de estudiar la situación financiera y económica de la municipalidad, estamos trabajando en nuestra orgánica de funcionamiento, y también hemos trabajado mucho y de manera intensa con la Provincia en anteproyectos de obra que pretendemos gestionar en el gobierno provincial y nacional sabiendo que las arcas municipales están muy, pero muy comprometidas y será muy difícil encarar obras con recursos propios", reseñó Bahl.



En tal sentido, dio cuenta que "esta transición no es lo que nosotros esperábamos, estamos trabajando con nuestra viceintendente en regular este tipo de traspasos, no puede ser que en los últimos meses el Intendente que sale designe gente sin presupuesto, sin ningún tipo de respeto a la carrera administrativa y que se tomen medidas que comprometan a la próxima gestión".



Es por ello, que Bahl afirmó que desde los primeros meses de su gestión al frente de la comuna "nos vamos a comprometer en trabajar en las ordenanzas correspondientes para prohibirle al Intendente saliente, con un tiempo prudente, que tome estas decisiones que comprometen a las futuras gestiones. Si lamentablemente no se puede apelar a la responsabilidad de los dirigentes que se van de las gestiones, regulémoslo a través de las resoluciones correspondientes para que todos nos comprometamos a cumplirlas".



Consultado sobre la Orgánica de la comuna y si haría cambios en su conformación, Bahl indicó que "en la actualidad el Municipio tiene 14 Secretarías, indudablemente no tiene sentido, cuando uno mira el funcionamiento no ve eso en la realidad; no es cuestión de crear cargos y poner personas para que no hagan nada. Tenemos que optimizar los recursos económicos de la municipalidad que están muy comprometidos, no solamente con inversiones sino con los gastos corrientes. Tenemos una proyección negativa respecto de aquí a fin de año, nuestros técnicos lo han puesto en conocimiento y aspiramos que el Intendente y su equipo lo puedan interpretar y tomen las medidas que tengan que tomar de aquí al 10 de diciembre".



"No vamos a involucrarnos para entorpecer ningún tipo de decisión pero tenemos que manifestar públicamente nuestras preocupaciones por las decisiones que fundamentalmente se han tomado desde febrero al mes de junio y que han impactado grande y gravemente en los recursos corrientes de la municipalidad, sobre todo en el aspecto de gastos", agregó el Vicegobernador.



Por último, quien asumirá al frente de la Municipalidad de la capital entrerriana en tres meses, recordó que durante la campaña asumieron el compromiso de "trabajar denodadamente", y es por ello que "nos verán trabajar desde muy temprano y hasta últimas horas de la tarde. Pero también es nuestra responsabilidad transmitirle a la sociedad, y cuando sea el momento vamos a llamar a una conferencia, y vamos a mostrar los números de la Municipalidad para que todos tomemos conciencia del tremendo déficit que se va a generar durante esta gestión en el último año. Todos tenemos que saber a qué debemos atenernos el año que viene con los recursos de la comuna, pero tenemos el apoyo del Gobernador, sabemos que vamos a afrontar esta tormenta, estamos preparados, para eso hemos asumido el compromiso. También queremos la colaboración de la ciudad, no le vamos a mentir en ningún momento pero vamos a ser absolutamente transparentes y mostrar los números de la Municipalidad". Elonce.com