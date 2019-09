Fernández: "Nunca hay que dar nada por ganado y siempre hay que estar tranquilo"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que "nunca hay que dar nada por ganado", en referencia a las elecciones del 27 de octubre próximo, tras disertar sobre comunicación política en la Universidad Camilo José Cela, de Madrid, en el marco de una visita a España., afirmó Fernández cuando un periodista le preguntó si sentía que estaba "a un paso" de ser presidente tras ganar por 15 puntos de ventaja al presidente Mauricio Macri en las elecciones PASO del 11 de agosto pasado.Fernández aprovechará su estadía en Madrid para reunirse el jueves con el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, quien lo recibirá el jueves en el Palacio de La Moncloa, sede del Ejecutivo.Además, esta noche se reunirá y cenará con la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell.Con 10 minutos de antelación y en medio de una importante expectativa mediática, Fernández llegó esta mañana al campus de la Universidad Camilo José Cela, en pleno centro de Madrid, acompañado por el diputado Felipe Solá y el dirigente Miguel Cuberos, pero no tampoco hizo declaraciones."¡Gracias, gracias!", se limitó a decir al ser abordado por algunos simpatizantes que lo animaron al llegar a la universidad madrileña.Fernández impartió clase bajo el título "Cómo acercar la política a la ciudadanía: una perspectiva de las campañas electorales". Asistieron a la charla unas 30 personas, entre alumnos, muchos de ellos diputados mexicanos, e invitados.La exposición del candidato a la Presidencia de la Argentina se enmarca en un seminario sobre Gestión Pública y Asesoramiento de imagen.Algunos asistentes a la charla dijeron a Télam que se abordaron temas desde una "perspectiva académica", "sin prácticamente entrar en el caso concreto de Argentina".", explicó un profesor de Economía Mundial en la Universidad Complutense de Madrid.La exposición era parte de un programa del Máster de Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política que ofrece la Universidad, cuyo consejo asesor está integrado por ex presidentes, como el mexicano Vicente Fox, el colombiano Ernesto Samper y el argentino Eduardo Duhalde, según destacó el centro de estudios.La visita de Fernández a España incluye un viaje fugaz a Portugal para reunirse con el primer ministro, António Costa, y responsables del área económica, y aprovechar para aceitar contactos políticos con los líderes de la izquierda progresista europea.Mañana, Fernández se reunirá con empresarios, y el jueves, tras reunirse con Sánchez, almorzará con el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.