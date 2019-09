Bordet: "Tengo la obligación de defender los intereses de los entrerrianos"

"Más allá de la situación macroeconómica tenemos una relación de pagos y deudas cruzadas con el gobierno nacional. Hoy nos están cobrando todo y no nos están pagando nada en cuanto a acreencias que tenemos", dijo a Elonce TV el gobernador, Gustavo Bordet al trazar un panorama sobre la actual situación económica y financiera.



El mandatario resaltó qyue "a mi nunca me gustó quejarme y echar culpas. Siempre nos hicimos cargo de los que nos tocaba y enfrentamos las situaciones como lo hacemos ahora".



Hizo hincapié en que "estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones. En momentos difíciles pagamos los sueldos en tiempo y forma. El mes que viene también lo haremos y vamos en el día a día, pero trabajando con mucha responsabilidad, cuidando este equilibrio que nos permite no sólo hacer frente a pago de sueldos y jubilaciones, sino también seguir adelante con la obra pública, que no la hemos parado. En agosto pagamos 450 millones de pesos para las distintas empresas que hacen obra pública provincia, sin hablar de obras viales".



Además, "cada vez nos hacemos cargo de más programas alimentarios y de salud. No estoy para quejarme, sino para enfrentar la situación como lo hicimos siempre, pero defendiendo los intereses de los entrerrianos", enfatizó Bordet, quien admitió que "la quita de recursos nos complica mucho".



"Tengo la obligación de defender los intereses de los entrerrianos y lo haré con el próximo gobierno de la misma manera", insistió. Elonce.com