"Es muy fácil tomar medidas con recursos de otros", cuestionó Kueider

El Secretario General de la Gobernación y candidato a senador nacional por el Frente de Todos en Entre Ríos, Edgardo Kueider, estuvo en el programa "Quién dice Qué" que se emite por Elonce y se refirió a la situación que vive el país tras el resultado de las elecciones PASO y cómo afectaron a la provincia, las medidas que tomó el Gobierno Nacional."En las últimas semanas, el presidente reconoció algunas situaciones que hasta antes de las PASO, se trataban de disimular con el discurso o con marketing de Gobierno,Al respecto, agregó que "luego de las PASO, se acabó el discurso, el marketing y la especulación porque la gente se expresó en las urnas y fue donde comenzó a evidenciarse la crisis del Gobierno Nacional, tanto política como económica. No solamente con las medidas que tomó, sino desde el discurso posterior a las elecciones, cuando dijeron que habían "escuchado el mensaje y esto nos ha mostrado la realidad", consideró el funcionario entrerriano.Por otra parte, cuestionó que el Gobierno Nacional, no hizo caso a las señales que evidenciaban y demandaban un cambio de rumbo. "La verdad que esperar a tener un resultado adverso y con la contundencia que lo tuvieron el 11 de agosto, para recién después de cuatro años de gestión, darse cuenta de la realidad y tomar algunas medidas, es una irresponsabilidad", afirmó Kueider y"El gobierno, al terminar diciendo que `recién nos dimos cuenta de la situación porque escuchamos el mensaje de las urnas´, cuanto menos, es un acto de total irresponsabilidad, porque es admitir que se estuvo mirando otro canal durante 3 años y medio y se estuvo gobernando para otros sectores durante ese tiempo", sostuvo el candidato a senador nacional por el Frente de Todos ySobre las medidas del Gobierno Nacional que afectaron los recursos de diferentes provincias, entre ellas, de Entre Ríos, Kueider sostuvo que ". Por eso, nosotros dijimos que no objetábamos las medidas, pero al menos hubiera requerido un diálogo previo porque los recursos se tomaban de las provincias y de los municipios. Sin embargo, el Gobierno tomó las medidas y posteriormente, propuso el diálogo", dijo el funcionario aAsimismo, consideró que "responsablemente, primero, se tendría que haber convocado a los Gobernadores, plantearlo y ponerse de acuerdo para ver cómo los intendentes y Gobernadores, se organizan para hacer frente a los compromisos locales y que ya tienen planificados", resaltó.Por otra parte, el candidato a senador nacional, se refirió a la reciente batería de medidas tomadas por el Gobierno nacional con el objetivo de calmar al mercado cambiario. "Las medidas que se siguen tomando, exponen claramente, la precariedad en la que nos encontramos en la Nación.. Pero con el inconveniente que en el Gobierno anterior, había un país desendeudado y hoy, nos encontramos con un país que tiene el mayor endeudamiento de la historia", remarcó Edgardo Kueider en su charla con Elonce.En referencia a la situación de la provincia, el actual Secretario General de la Gobernación, sostuvo que "el Gobernador ha llevado adelante un programa de Gobierno que ha tenido como eje principal, el ordenamiento del gasto público y eso, le ha permitido poner a la provincia en condiciones previsibilidad y condiciones financieras saludables.", señaló Kueider a Elonce."Todo esto se pudo cumplir pese a las medidas que ha tomado ahora el Gobierno nacional o, que ha hecho anteriormente, con la suspensión de programas sociales, de salud, con la transferencia de fondos de obras públicas que no cumplió y lo ha hecho la provincia, como también ha ocurrido con los fondos de vivienda y que ha afrontado la provincia", dijo al ser entrevistado por