De Mendiguren: "Al Gobierno le estalló la Argentina real, que no quería ver"

El diputado nacional del Frente Renovador José Ignacio De Mendiguren (FR) expresó que "al Gobierno le estalló la Argentina real, que ellos no querían ver" y consideró que "si no se toman medidas que en el corto plazo garanticen crecimiento económico, vamos a seguir debatiendo con cada vez menos activos".



En declaraciones a AM 990, el extitular de la UIA cuestionó que "el Gobierno patea todos los aumentos para diciembre" pero "de acá a diciembre se sigue cayendo el nivel de actividad".



Consultado por el control de cambio, el legislador enfatizó que "no hay peligro de 2001. Hoy los depósitos están". "Los bancos tienen la liquidez suficiente para enfrentar esto", agregó.



El massista recordó: "En octubre del año pasado dijimos, con números muy simples, que la tasa de interés a la que Argentina se endeudaba y la poca capacidad de generar dólares, que es la única forma de pagar, estaban absolutamente desconectados".



Parlamentario.com.