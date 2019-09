Moyano criticó las medidas del Gobierno: "van a profundizar más la crisis"

Economía Hubo largas colas en los bancos porteños tras la apertura de los mercados

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, cuestionó hoy las nuevas políticas económicas del Gobierno al considerar que "van a profundizar más la crisis" y dijo ignorar "cómo va a terminar esto si sigue así".En diálogo con Radio 10, el dirigente gremial confió en que "va a ser contundente el triunfo del peronismo" en las próximas elecciones nacionales y aseguró que el oficialismo "busca victimizarse"."Estas medidas van a profundizar más la crisis. Uno trata de forzar la imaginación, pero no sé cómo va a terminar esto si sigue así", advirtió el sindicalista.En este sentido, el referente gremial aclaró que "no vale la pena" que la CGT realice un paro general porque la actual administración "ya está terminada"."Es parte de parte de todas las políticas que se han venido llevando adelante. El gobierno no está en condiciones de dar respuesta porque no tiene la voluntad y porque la situación lo amerita", manifestó al respecto.