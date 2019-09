Entre Ríos tendrá su primera Autoridad de Registro de Firma Digital Remota

La firma digital

Para el Estado provincial resulta fundamental garantizar la promoción de nuevas herramientas digitales para mejorar los circuitos administrativos internos, además de facilitar y agilizar las tramitaciones de los ciudadanos con las diferentes escalas estatales.A raíz de gestiones de la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología ante la Secretaría de Gobierno de Modernización Nacional, se autorizar a la repartición provincial a cumplir las funciones de la Autoridad de Registro de la Autoridad Certificante AC MODERNIZACIÓN- PFDR en la Plataforma de Firma digital Remota. Fue a través de la Resolución 88/2019La firma digital es una herramienta tecnológica que permite garantizar la autenticidad, integridad, exclusividad, no repudio y validez de los documentos digitales. De esta manera, éstos posean la misma característica que los documentos firmados mediante firma hológrafa (de puño y letra), exclusiva de los documentos en papel.Una firma digital es un conjunto de datos asociados a un mensaje digital que permite garantizar la identidad del firmante y la integridad del mensaje.La provincia de Entre Ríos adhirió a la Ley Nacional N° 25.506 de firma digital a través de la Ley Provincial N°10.425, reglamentada por Decreto N° 3.825/16 MGJ. Según la legislación argentina, si un documento firmado digitalmente es verificado correctamente, se presume, salvo prueba de lo contrario, que proviene del suscriptor del certificado asociado y que no fue modificado.Desde 2017, la Secretaría es Autoridad de Registro de la Autoridad de Certificación AC- ONTI, la cual permite emitir certificados y firmar digitalmente documentos electrónicos con token.La Firma Digital Remota (PFDR) es una solución tecnológica, segura y confiable, que permite firmar digitalmente documentos electrónicos sin token. Posee la misma validez jurídica que la firma hológrafa, puede gestionar certificados y firmar documentos electrónicos en formato PDF desde la Plataforma de Firma Digital Remota.Los interesados en contar con firma digital remota en el inicio del procedimiento cumplirá la función de Solicitante. Deberá presentarse ante la Autoridad de Registro (AR) más cercana.Los requisitos técnicos son:1. Tener acceso remoto a una cuenta de correo electrónico personal2. Un teléfono inteligente con acceso a internet y tener instalada una aplicación para generar códigos OTP (OneTime Password). Por ejemplo: Google AuthenticatorDe poseer nacionalidad argentina o Documento Nacional de Identidad argentino, los requisitos documentales es poseer el Documento Nacional de Identidad originalEn tanto, si se es extranjero debe contar con Pasaporte válido u otro documento válido aceptado en virtud de acuerdos internacionales; y Constancia de CDI tramitada ante la dependencia de AFIP correspondiente a la jurisdicción del domicilio real del solicitante.El trámite es totalmente gratuito y no requiere ningún dispositivo extra, a excepción del teléfono celular.Una vez que se encuentre habilitada la Autoridad de Registro, la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología de la provincia de Entre Ríos, en la siguiente aplicación: https://firmar.gob.ar/RA/info se deberá solicitar un turno a la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología.