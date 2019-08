Cristina Fernández tildó de "Gobierno empresario" a la gestión de Mauricio Macri

La ex presidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo este sábado desde La Plata, tras su regreso de Cuba donde viajó a visitar a su hija Florencia: "Sabíamos que íbamos a ganar las PASO pero no por tanto"."La sensación que tengo es ambivalente: por un lado la alegría de poder cambiar esto que estamos viviendo, pero al mismo tiempo me pregunto por qué estos cuatro años que perdimos de esta manera", expresó en diálogo con el periodista Marcelo Figueras.Durante la presentación de su libro Sinceramente en la Universidad Nacional de La Plata, la exmandataria indicó que tras las elecciones de octubre "va a ser inevitable que todos los sectores económicos se sienten a discutir en serio. Esto también va a ser una oportunidad histórica, pero tiene que haber voluntad".Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la gestión de Mauricio Macri a la que calificó de "Gobierno empresario". "Yo podría hacer leña del árbol caído pero no soy así. Le echan la culpa de Macri de todo y un poco sí, pero Macri hizo lo que cada sector económico le pedía", dijo."Yo durante ocho años fui a la Bolsa de Comercio, nos pedían que elimináramos las restricciones al mercado de capitales porque querían convertirse en mercado emergente. Bueno, Macri les hizo caso, eliminó esas restricciones y convirtió Argentina en mercado emergente. Desde el campo le pedían que eliminara las retenciones y lo concedió. Permitió la libre importación de lo que se te ocurra, reclamos que nos hicieron a nosotros durante 12 años y no accedimos. Yo no es que estoy en contra de que los sectores económicos demanden lo que les convenga, pero uno como Gobierno tiene que tener un equilibrio. Este Gobierno accedió a todas las demandas de los sectores empresarios. Fue un Gobierno empresario. Es natural que el que está acostumbrado a hacer dinero quiera hacer más dinero", insistió.Además, se refirió a la conformación del Frente de Todos como coalición para competir en las elecciones y sostuvo: "Si soy candidata a vicepresidenta no es porque quiera ser candidata a vicepresidenta. Lo hice porque quiero ayudar a conformar una nueva mayoría en la Argentina y eso te da una nueva mirada"."Intentemos en serio tener un proyecto de país que sea perdurable y viable fundamentalmente", concluyó.Del acto participaron el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos Axel Kicillof, la candidata a intendenta de La Plata del espacio, Florencia Saintout, y los postulantes a senadores provinciales por la Octava Sección Electoral, Gustavo Di Marzio, Juan Martín Malpelli, Lorena Riesgo y Omar Plaini.