Destacan implementación de mejoras en transparencia y en administración pública

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con la directora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Julia Pomares, con quien analizó el trabajo que vienen realizando en conjunto para mejorar la calidad de la administración pública. "

La provincia viene trabajando con el Cippec con diferentes reparticiones del Estado, donde se destacan las políticas públicas hacia el trabajador que priorizan perfiles, formación y carrera administrativa.



La titular del Cippec, Julia Pomares, explicó que "tenemos un muy fuerte trabajo con las provincias, los principales servicios que da un Estado lo hacen las provincias en la Argentina y tenemos una estrecha relación en estos años con la provincia de Entre Ríos, venimos trabajando desde 2017 en ayudar a tener una agenda de mejora y modernización de la administración pública".



"Nosotros vemos en Entre Ríos grandes cambios en mejoras en la transparencia presupuestaria, nosotros medimos anualmente en un índice de transparencia que va mostrando eso", detalló.



En ese orden, afirmó que en la provincia "también hay mucho por hacer en cuanto a modernización y eficacia del empleo público, creo que hay una agenda compartida de cosas para hacer para adelante y también en un marco donde son muchas las provincias están haciendo este tipo de reformas".



Explicó que el organismo, desarrolla su trabajo en torno a la "implementación, porque nos importa mucho que todo lo que se produce sea para ayudar que haya mejores políticas públicas".



"Lo que nosotros encontramos en esta provincia es que todo lo que estuvimos trabajando, por los equipos que tiene la provincia, rápidamente se vuelca a tomar las decisiones, que para eso uno lo hace".



Luego reflexionó: "Todo está cambiando con la tecnología, hay muchas cosas que están innovando y creemos que los Estados y la gestión de lo público no se puede quedar atrás, entonces estamos ayudando a generar una agenda de trabajo de modernización, en conjunto con otras provincias y tratando que las innovaciones que se hacen en distintas provincias puedan también alimentar a otras experiencias".



En ese marco, anticipó que "vamos a estar haciendo un trabajo en conjunto en el marco de un congreso que hay de toda América Latina de experiencias de innovación en administración pública, donde vamos a presentar el trabajo conjunto e intercambiar con otras regiones y países. Hace también a tener una mejor administración pública poder generar estos ámbitos de intercambio". Innovación Por otra parte, la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón explicó que avanzaron sobre la profundización de la agenda conjunta con Cippec, "con quien hemos venido trabajando proyectos que tienen que ver con temas de empleo público y la construcción de una agenda futura también vinculada con la participación tanto de Cippec como del gobierno de la provincia en los congresos del Consejo Latinoamericano de Administración y Desarrollo (CLAD) a fin de año donde presentaremos la experiencia de empleo público provincial de estos cuatro últimos años de la provincia de Entre Ríos".



Escandón refirió además que "a veces se piensa que innovación es sólo tecnología, y efectivamente hay muchas cosas que se puede innovar de procesos" pero "creo que la provincia de Entre Ríos tiene muchas cosas que se están cambiando que no pasan sólo o únicamente por la tecnología sino también por mejorar procesos, hacerlos más simples, más transparentes", afirmó.



Luego agregó: "Para nosotros ese es un valor muy importante, tanto la transparencia de los datos presupuestarios, que es algo que trabajamos mucho en impulsar desde Cippec como todo lo que hace la gestión de lo público. Y después innovación también en cuanto a anticiparse a los cambios, hay algo que cada vez vemos más, es que los cambios se hacen cada vez más rápido, se aceleran por lo que la administración tiene que poder anticiparse a esos cambios y eso requiere tener una administración pública mucho más ágil".



En otro orden, dijo que "el foco está puesto en discutir si es grande o chico un Estado, pero uno puede tener un Estado chico o grande que efectivamente logre lo que se propone o no, y no necesariamente uno Estado grande es uno que puede hacer más cosas, y un Estado chico hace menos", detalló.



"Vemos que en Argentina hay obsesión con eso, obviamente hay un costo fiscal que ha crecido mucho de la administración pública que requiere racionalizarse pero que también requiere pensar cómo hacer para que lo que uno tiene se haga con mayor eficiencia y eficacia", completó. El Cippec El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas.



Desde el Centro, explican en su portal web, promueven políticas "para lograr una Argentina desarrollada, más equitativa, con igualdad de oportunidades e instituciones públicas sólidas y eficaces. Queremos una sociedad justa, democrática e inclusiva, en la que todas las personas puedan desarrollarse en libertad".