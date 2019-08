Colectivos: los choferes piden que les devuelvan los días descontados

Confirmación

¿Un nuevo paro en puerta?

La municipalidad de Paraná anunció que la Nación remitió un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por valor de 5 millones de pesos para que sea destinado a saldar deudas salariales por parte de las empresas de transporte de Paraná.El aporte fue gestionado ante el Ministerio del Interior durante el conflicto de los choferes a principios de este mes y que se extendió durante 15 días, y tuvo el impulso de Manuel Troncoso y de Juan Domingo Zacarías (ambos diputados provinciales electos por Cambiemos). Por entonces se hablaba de 16 millones de pesos y se esperaba que llegasen esos fondos inmediatamente. Sin embargo, finalmente la Provincia adelantó subsidios por 12 millones y de esa manera se destrabó el conflicto.En tanto, este viernes la municipalidad de Paraná confirmó el gobierno nacional envió el ATN de 5 millones. Pero aún faltaba que se completara el circuito de transferencias hasta que llegara a las cuentas sueldos de los trabajadores: debía pasar por el Municipio y de ahí a las empresas.Tras hacer hincapié en que por gestiones del intendente de Paraná se evitará una situación de crisis como la que afectó al servicio para los usuarios de la capital provincial y de otras comunas lindantes, el secretario Legal y Técnico sostuvo que "los choferes están al día con el cobro de sus haberes", aunque admitió que está pendiente una discusión entre patronal y gremio por los días de paro no trabajados.Pero en la UTA no están tan tranquilos. El secretario Gremial, Sergio Groh, dijo a El Diario que esos fondos deberán destinarse a devolverles el dinero que se les descontó por cinco días de paro de julio. Así esperan que la próxima semana (el día 5) se les pague el sueldo completo de agosto (sin descuento de los 15 días de paro) más los cinco días del mes anterior, de lo contrario Paraná volverá a quedar sin servicio de transporte.Rolandelli indicó que "mediante un radiograma, la Nación confirmó el envío de los fondos gestionados por el intendente Varisco, y que ese dinero estará impactando este viernes (por el 30 de agosto) a última hora bancaria o el lunes a primera hora en las cuentas provinciales, para que de allí se derive a las empresas"."Desde la Municipalidad se hizo todo lo que se debe hacer, y ahora se le descontarán dos cuotas de seis millones de pesos que la Provincia adelantó para el pago de los salarios", sostuvo Rolandelli.El funcionario dijo que "no hay intención en entrar en polémica con la Provincia pero queremos, a la vez, dejar en claro que acá el gobernador Gustavo Bordet quedó como el salvador pero lo que hizo fue adelantar 12 millones de pesos que le serán ahora descontados a la Municipalidad de Paraná"."En principio no sabemos si el dinero llegó, aparentemente sí pero a la provincia y todavía no habría sido transferido a la municipalidad. La empresa nos debe los días que nos descontó y vamos a tratar por todos los medios que esa plata esté destinada para los trabajadores", recalcó Groh."Estamos hablando de los días de julio y también los de agosto. Pero esa plata no alcanza. Por eso, a partir del lunes estaremos haciendo contacto con la empresa para llegar a un acuerdo y así no terminar en una medida de fuerza", subrayó."Si llegan esos fondos vamos a pedir que la empresa los destine a pagar los días descontados. La empresa tiene la postura de descontar los días de paro de agosto. Hasta el momento es así pero lo sabremos la semana que viene", destacó.Según el secretario Gremial, "la empresa pagó con la nueva escala salarial y lo único que está debiendo son los días mal descontados".Más adelante, el sindicalista refutó el argumento de la empresa para descontar los días de paro. Mientras la concesionaria pone como ejemplo el fallo de la Justicia que avaló al gobierno provincial al no pagarle a los maestros los días no trabajados, la UTA afirma que los reclamos son diferentes: "Nosotros no estábamos de paro luchando por un aumento salarial. Estábamos reclamando deudas que tenía la empresa con los trabajadores. No es lo mismo la comparación que querían hacer con los maestros cuando el gobierno les descontó los días. Porque los maestros hicieron medidas de fuerza solicitando un incremento salarial, no es lo mismo a reclamar deudas como lo hicimos nosotros. La empresa estaba incumpliendo", razonó.Desde la empresa, por otra parte, confirmaron la llegada del ATN pero aclararon que se trata de una suma inferior a la solicitada. Según Buses Paraná Agrupación (la UTE concesionaria), hay un déficit en el sistema de alrededor de 16 millones y por lo tanto el aporte nacional sólo cubrirá un tercio y es un aporte ocasional que no se repetirá.Por otra parte, la empresa sigue firme en su decisión de descontar los 15 días de paro de agosto y eso derivaría en un nuevo conflicto."Pasamos medio mes sin recaudar un peso. ¿Con qué vamos a pagar?", se preguntan los empresarios.A toda esa situación se suma que los 12 millones que aportó la Provincia y permitieron que los choferes levantaran el paro fueron un adelanto que se descontarán este mes, menguando aún más los fondos disponibles.Fuente: El Diario.