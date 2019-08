Autoridades electas participaron de capacitación de nuevos municipios y comunas

Política Se desarrolló una Jornada de Capacitación para nuevas Comunas y Municipios

Abrieron la jornada la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y su par de Economía, Hugo Ballay y disertó la ministra de Salud, Sonia Velázquez.La segunda instancia de formación, realizada en el salón de actos del Consejo General de Educación (CGE), se dio en el marco de la Ley Provincial Nº10.644 (Ley de Comunas) y la creación de nuevos municipios. Contó con la presencia de autoridades y equipos técnicos de los Ministerios de Gobierno y Justicia, Planeamiento Infraestructura y Servicios, Salud y del Tribunal de Cuentas.Se trata de una segunda instancia que donde se profundizaron las temáticas sobre la importancia del pase de juntas de gobierno a comunas, logros de mayor autonomía, la posibilidad del dictado de normas, la administración de mayores ingresos, el funcionamiento de los órganos Ejecutivo y Deliberante, entre otros temas."Se expone sobre cómo es el vínculo municipio, provincia, comuna, cómo ordenar sus cuentas, cómo hacer un presupuesto, cómo adaptarse al nuevo sistema de pasar de ser junta de gobierno, que recibe un aporte del gobierno provincial, a ser ahora una comuna, que recibirá coparticipación directamente, y todo esto les exige mayores cuidados y controles", indicó la titular de la cartera de Gobierno y Justicia."Aquí está también el Tribunal de Cuentas de la provincia, que forma parte de los expositores y, como organismo de control, explica qué cosas hay que cuidar, qué aspectos hay que rendir, qué gastos y cómo hacerlo. Todo esto es un bagaje de información que aprovechamos este tiempo que hay entre la elección provincial y la asunción de las autoridades en diciembre y que ha despertado muchísimo interés", finalizó la ministra.Por su parte, el ministro Ballay, comentó: "Esto nace de una iniciativa del gobernador, primero se pensó solamente en brindar la capacitación a las comunas, pero después lo hicimos extensivo a los Municipios, en donde hay situaciones distintas, municipios que renuevan su gestión y cambian de color político, otros que no, por eso rescato la cantidad de personas, la presencia y el interés que ha despertado este tipo de jornadas"."Desde el Ministerio de Economía estamos con temas muy puntuales, como la confección de un presupuesto para ejecutar el próximo año. En el caso de los municipios, es particular porque las autoridades electas ejecutarán un presupuesto que realicen las autoridades actuales y en el caso de las comunas, recordemos que la Constitución preveía el destino, pero las juntas de gobierno estaban acostumbradas a recibir un subsidio y ahora van a administrar sus propios recursos por coparticipación de impuestos o por el posible cobro de tasas"."Todo esto despertó un interés y, obviamente, nosotros también apoyamos que la mejor iniciativa es ésta: capacitarnos y entablar este ida y vuelta en donde desde la Provincia y a pedido especial del Gobernador, nosotros estamos a disposición permanente", enfatizó el ministro de Economía.La ministra Sonia Velázquez, fue la encargada de disertar en relación al Rol de los Municipios en la Política Sanitaria. Destacó el importante rol de los municipios para brindar respuestas sanitarias en sus comunidades, teniendo en cuenta la singularidad de los determinantes que inciden en el proceso de atención salud-enfermedad.Velázquez explicó: "Estamos atravesando una transición demográfica, con una mayor cantidad de personas adultas, y esto implica que vamos a tener una prevalencia de enfermedades crónicas, por eso es tan importante integrar a las localidades en la planificación estratégica para poder introducir reformas responsables para hacerle frente a este nuevo perfil epidemiológico". Así, al referirse al rol de los municipios en la política sanitaria, expresó: "En función de cómo proyectemos o cómo elaboremos un plan estratégico municipal también vamos a ser responsables de los estilos de vida que van a incidir, como fortaleza o como debilidad, en la salud de nuestra población".Estuvieron presentes los diputados Daniel Koch, Esteban Vitor, Alejandra Viola y Diego Lara y el senador, Raymundo Kisser. Además, asistió el presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas, el director de ATER, Sergio Granetto, el director de Castastro Carlos Dualdhe, el secretario de Relaciones Institucionales, Germán Grané, el coordinador de Juntas de Gobierno, José Bantar, la titular del Instituto Becario, Claudia Gieco, el director de Defensa Civil, Lautaro López, senadores y diputados electos.Acompañó a la ministra Velázquez, Soledad Garcilazo, coordinadora de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.Brindaron la capacitación, equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, del Tribunal de Cuentas, de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, la Dirección de Catastro y el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.Se informa que las siguientes instancias se darán en la ciudad de Urdinarrain, el 13 de septiembre y en la ciudad de Federal, el 27 del mismo mes.