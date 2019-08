Cristina vuelve a la escena pública tras las PASO: presenta su libro en La Plata

El evento de este sábado está convocado para las 17:00 en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde la ex presidenta se mostrará junto a la ex decana de esa casa de estudios y candidata a intendenta platense del Frente de Todos, Florencia Saintout.



La capital bonaerense será el escenario de la reaparición de la senadora nacional en el primer plano desde que participó el 7 de agosto pasado en el cierre de la campaña nacional del Frente de Todos previo a las PASO, en Rosario, y junto al candidato presidencial, Alberto Fernández.



De la ceremonia participarán también los postulantes a senadores provinciales por la Octava Sección Electoral, entre ellos Omar Plaini, Gustavo Di Marzio, Juan Martín Malpelli y Lorena Riesgo.



Saintout finalmente será la candidata a intendenta de La Plata por el Frente de Todos tras imponerse en las internas del 11 de agosto por una ajustada diferencia de sólo 1.500 votos sobre la concejala Victoria Tolosa Paz y en octubre buscará desbancar al actual jefe comunal de Cambiemos, Julio Garro.



Previa autorización judicial, el 22 de agosto Cristina Kirchner había viajado a Cuba para visitar a su hija, quien recibe tratamiento médico en La Habana.



Florencia Kirchner se encuentra internada en la capital cubana por un cuadro complejo que combina estrés postraumático, con síndrome purpúrico, una polineuropatía sensitiva desmielinizante, amenorrea y un linfedema ligero en miembros inferiores.



La ex presidenta había sido autorizada a viajar por el Tribunal Oral Federal 5, que lleva las causas "Hotesur" y "Los Sauces", por lo que estuvo ausente el lunes 26 pasado en la última audiencia del juicio oral por la "Causa Vialidad", en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de obra pública en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.



