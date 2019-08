Carrió: "Estamos contando los días para ganar la elección"

Destacó también las medidas económicas anunciadas por el Gobierno y afirmó que "se está preservando la institucionalidad para el presidente que elija el pueblo en octubre".



Consultada por los dichos de Alberto Fernández, que a propósito de que el presidente dijo este jueves que "faltan 59 días para las elecciones", señaló que Mauricio Macri "debe estar contando los días", ella aclaró que "sí, estamos contando los días para ganar la elección".



Entrevistada en El diario de Mariana en El Trece, Carrió dijo tener "la intuición cierta de que esta elección va a ser tan pareja como la del 83". Al respecto señaló que "no se juega el destino de un presidente. Yo no estoy al lado de Macri porque soy María Eugenia o Marcos Peña; yo estoy a su lado primero porque en la derrota yo sostengo, es un principio humanista estar con el derrotado".



Respecto del candidato del Frente de Todos puntualmente, Carrió no se anduvo con vueltas, al señalar que "Alberto Fernández es un hombre muy peligroso y Cristina es el caos".



El compañero de fórmula de Cristina Kirchner se reunió este jueves con los representantes del campo, y al respecto Carrió advirtió que "si la mesa de enlace le cree a Alberto Fernández esto es obsecuencia".



"Nadie crea que un país que se deterioró durante 70 años, se resuelve en cuatro años", aclaró Carrió en otro pasaje.



El miércoles en su mensaje difundido por las redes sociales le pidió a la ministra Carolina Stanley anunciar que "no se va a dar de baja ningún plan social". En tal sentido, en DDM les aclaró a los beneficiarios que "los planes sociales son del Gobierno, no de las organizaciones sociales. Si les dicen que se los van a sacar, es mentira. No cobren por fuera del banco; porque no los pueden dar de baja".



Sobre el final, Carrió reiteró su optimismo para las elecciones del 27 de octubre: "Estoy segura que vamos a ganar, ¿si no quién va a gobernar? ¿Alberto Fernández o Cristina con Zannini y los movimientos sociales?".



