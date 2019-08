La designación de ordenanzas en escuelas se realiza "a dedo", alerta AGMER

Los hechos sucedidos en la escuela República de Chile de Paraná, donde un ordenanza fue acusado de abusos, pone en la mira cómo llegan estos auxiliares a desempeñarse en ámbitos escolares, ya que no es la primera vez que los padres denuncian situaciones donde los menores terminan siendo víctimas.afirmó que ". No hay previsto ninguno de los sistemas que tenemos los trabajadores de la educación para poder ingresar, no hay listado, no hay concursos, no hay una recopilación de los antecedentes de quienes van a ir a trabajar.".En tal sentido, indicó que desde la sanción de la Constitución en el año 2008 "venimos reclamando que también el cargo de director Departamental sea por concurso. Las instituciones educativas son un ámbito de formación de estudiantes, donde hay niños, adolescentes, personas adultas y todos los que trabajan dentro del establecimiento tienen que tener en claro cuál es el mecanismo de ingreso y cómo debe realizarse".Cogno destacó que en todos los niveles del sistema educativo, "tenemos un mecanismo de concurso y creemos que quienes ingresan a las instituciones educativas también lo deben tener, así como el desempeño que pueden llegar a realizar a lo largo de su trayectoria debe ser evaluado y puesto a consideración de las autoridades educativas".destacó.Sin hacer valoración sobre los hechos puntuales, que son de público conocimiento, Cogno señaló: "Creemos necesario que las autoridades arbitren los medios lo más rápido posible para garantizar la tranquilidad de todos. Es una enorme falencia la no reglamentación de las mecánicas de ingreso para poder transitar dentro del sistema educativo".Finalmente, la secretaria general de AGMER Paraná reafirmó que "dentro del sistema educativo sea cual fuere su función".