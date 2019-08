Fernández con la Mesa de Enlace: "Macri debe estar contando los días"

Sobre las medidas

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, recibió este mediodía en su búnker ubicado en la calle México a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. Del encuentro, participaron Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Dardo Chiesa (Confederaciones Rurales Argentinas), Carlos Achetoni (Federación Agraria) y Carlos Iannizzotto (Coninagro)."No tengo nada que contarles, tuvimos una muy buena reunión y creo que ha servido de mucho. Es el comienzo de una relación que, estoy seguro, va a ser muy fructífera", señaló el postulante presidencial al término de la reunión.Fernández, se reunió con los integrantes la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias y evitó referirse a las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno, aunque sostuvo que el actual mandatario nacional, Mauricio Macri, "debe de estar contando los días".Así respondió Fernández al ser consultado por la prensa, a la salida del encuentro que mantuvo en sus oficinas del barrio porteño de Montserrat, sobre la frase del presidente Mauricio Macri, que dijo más temprano que "faltan 59 días para las elecciones y que transcurran de la mejor manera no depende solo de un gobierno"."Debe de estar contando los días, debe ser por eso", comentó con una sonrisa el candidato presidencial del Frente de Todos, quien además dijo que no tiene "nada que opinar" sobre las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno con el objetivo de extender los vencimientos de la deuda pública.Pese a ello, terminada la reunión con la Mesa de Enlace, Fernández se dirigió al Senado, donde se espera que ingrese el proyecto de ley para extender los vencimientos de la deuda en pesos emitida bajo legislación local, para reunirse con el jefe del bloque del PJ, Carlos Caserio.Una vez finalizado el encuentro, del que también participaron Santiago Cafiero y Cecilia Todesca, integrantes de los equipos técnicos de Fernández, los dirigentes agropecuarios hablaron con la prensa y se mostraron "muy conformes" con el encuentro."Hablamos del sistema impositivo, hablamos de retenciones, sin precisiones", dijo Pelegrina, para luego aclarar que: "En el contexto de la economía actual, [Fernández]no ve posible eliminarlas inmediatamente, pero coincidió en que es un impuesto muy distorsivo hacia las exportaciones".En tanto, Achetoni aseguró que Fernández les aseguró que "no hay espacio para volver al pasado, sino que hay que pensar en avanzar". Así como también, señaló el dirigente, también les expresó su necesidad de trabajar en conjunto."Obviamente, queda mucho por trabajar, pero en primera instancia, es positivo que esté dispuesto a trabajar en conjunto con la Mesa de Enlace", resumió Achetoni sobre la reunión.Iannizzotto, en tanto, contó que acordaron "mirar hacia adelante". Y que convinieron armar una agenda de temas vinculada a una serie de puntos que le presentaron a Fernández durante la reunión.Respecto de la posibilidad de que se impulse una Junta de Granos, tal como mencionó días atrás el diputado Felipe Solá, Iannizzotto comentó que Fernández les "aseguró" que no está enfocado en "políticas del pasado que no hayan dado resultados".Respecto de las retenciones, y el pedido por parte de la Mesa para que dejen de implementarse en 2020, Fernández les habría dicho que "trabajarán sobre el tema para ver cómo se ponen de acuerdo".