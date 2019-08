Ordenanza acusado de abuso: Aducen que las designaciones "exceden" a Educación

Policiales Revelan detalles de cómo actuaba el ordenanza acusado de abusos en escuela

Cómo se designa a ordenanzas de escuelas

Casos que se repiten

La comunidad de padres de la escuela primaria Nº132 "República de Chile" de Paraná denunció casos de supuestos abusos deshonestos de parte del ordenanza de la institución educativa. El hombre, al que los niños llamaban "el abuelito" fue apartado de su cargo y según se supo, está adscripto a la dirección provincial de Comedores Escolares.Cuando el caso salió a la luz, este jueves se concretó una reunión de padres, de la que participaron directivos de la institución educativa, supervisores y el director de la Departamental de Escuelas, Humberto José."La escuela actuó como corresponde, si bien en la reunión percibimos algunas cuestiones que están para corregirse a falta de algunas decisiones que no fueron manejadas correctamente, y que se deben corregir", explicó ael director de la Departamental de Escuelas, Humberto José, bregó por "llevar tranquilidad y la certeza a los padres de que este señor que ha sido sindicado por abusos deshonestos no está trabajando en la institución y no lo hará en ninguna otra que corresponda a la Departamental de Escuelas"."Todas estas conductas que se observaron no corresponden con un personal que trabaja en una escuela pública. No puede entrar cualquier persona cuando se está haciendo uso de los sanitarios, porque es un lugar de privacidad, eso está claro y establecido así", sentenció José."Si este señor procedió así, evidentemente es una conducta no deseada, no avalada por ninguno de los que estamos a cargo de Educación, ni por la escuela, y evidentemente por eso se produce esta situación", recalcó."Nos enteramos que en la Escuela Hogar, este hombre tenía ocho denuncias de abuso. Lo trasladaron a esta escuela. La contestación de la directora es que él estaba por un decreto político", aportó una de las madres a"Hay una serie de requisitos que se deben cumplimentar para ingresar a cualquier empleo público y eso habrá sido lo que se le requirió en ese momento a este señor", explicó el responsable de la Departamental de Escuelas en relación a este último caso.Sin embargo, acotó: "No puedo dar fe de ninguna de esas cosas, pero entiendo que se cumplimentaron esos requisitos para que haya accedido a un empleo público".Ante la insistencia derespecto a que la directora Mendoza reconoció que "el abuelito" se había desempeñado en la Escuela Hogar donde registró al menos ocho denuncias en su contra por presuntos abusos, el funcionario comentó que no contaba con los antecedes de esta persona y adujo que se debía verificar su legajo.José valoró que "los alumnos comenten, hablen y digan lo que está pasando". Y se comprometió a investigar "qué tipo de medidas se tomarán".No es la primera vez que una comunidad educativa se ve conmocionada por un caso de presuntos abusos. Se recordará que la madre de una menor de 6 años que asistía a la escuela Nº 5 "Manuel Belgrano" de Paraná, denunció en noviembre del año pasado que su hija habría sido abusada por quien en aquel momento se desempeñaba como ordenanza en la institución educativa.Y este año, la madre de una pequeña niña que asiste a la Escuela Primaria Nº 99 "Tabaré" también denunció hechos similares, al igual que la de la mamá de la niña de tres años que asiste a la escuela Juan Martin de Pueyrredón de Paraná.Fue en ese sentido que bregó por "analizar en el ámbito del CGE que es donde se fijan los requisitos y los antecedentes que debe cumplimentar una persona para ingresar a un empleo público dentro de una escuela"."Trabajamos en talleres de sexualidad integral para que salgan a luz estas cuestiones, porque lo más triste que pueda pasarnos es que esto quede tapado y una persona, con el correr del tiempo, tenga este tipo de recuerdos no deseados", cerró José.