"No hay default, hay ampliación de plazo", afirmó Pichetto

Economía Expectativa por la reacción de los mercados tras las nuevas medidas del gobierno

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio y senador peronista, Miguel Pichetto, aseguró que las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, no implican que haya default y sostuvo que el problema es de liquidez."Aquí no hay default, hay ampliación de plazo", comenzó afirmando el senador rionegrino en una entrevista con el programa Animales Sueltos."No es un problema de solvencia, es problema de liquidez por la volatilidad (política). No voy a culpar a los votantes, pero el viernes estábamos de una manera y evidentemente el resultado electoral revive la memoria histórica: el kirchnerismo tiene un problema histórico con los mercados", agregó Pichetto."Las medidas que se anunciaron, entiendo yo, sirven para extender los plazos de pago. Estos fondos de inversión van a cobrar el 15 por ciento en lo inmediato y el resto en 90 días", apuntó.