El Ventilador: Algunas opiniones sobre la economía y política argentina

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

La suba de este índice se dio junto a un desplome generalizado del mercado financiero argentino en el mundo. Es que el salto del Riesgo País provocó un nerviosismo en la plaza financiera que crece día a día en este período electoral.Pero, entonces? ¿qué importancia tuvieron esos encuentros para el presente y futuro de la economía argentina?-"`Significado de reperfilar: "Fernández hacete cargo del muerto´".-"Para mí Alberto Fernández lo único que ganó es una interna y produjo la disparada del dólar. Vamos a ver que si gana Fernández las generales el dólar al otro día se va a 150 pesos. Soy Pedro, puedo seguir nombrando hechos que van presionando al gobierno nacional y provocando este desastre".-"Macri resultó ser lo que se esperaba, por lo menos yo. Favoreció la parte financiera de sus amigos. Ahora hable o no hable la oposición, la culpa la tiene el otro".-"Van a ser cuatro años de un tipo que está viendo sufrir al que menos recursos tiene. Es una vergüenza como están las cosas. Nuestros alimentos, los que hay que darles a nuestros hijos. Que reconozca este gobierno que se equivocó, no sabe nada de gobernar. ¿Cómo va a tener la culpa Fernández si no ha asumido? Dejemos de chácharas, que reconozca Macri y que no vuelva más".-"Tanto discuten y echan culpas, pero nadie dice que estuvimos 34 años gobernados por los peronistas y así estamos quedando".-"Pero Lilita Carrió siempre habla cosas que no tienen efecto. Lo que sea concreto, siempre son cosas agrediendo a la gente que quiere hacer por los más humildes".-"De sólo escuchar a Macri, Carrió y cuanto gusano de Cambiemos ande suelto, ya me da asco. Ahora, de burro nomás, pregunto ¿quién gobierna? Fernández es un candidato. No tiene voz ni voto, el presidente es el inmundo".-"Estaba viendo la nota de Carrió. Parece un personaje que hacía Gasalla. Cuántas incoherencias, parece una broma".-"Una vergüenza la señora Carrió. Se va a quedar, no se irá aunque tenga que sufrir, que va a sufrir. Funcionaria o cargos legislativos desde el 83. ¡Una vergüenza!".-"Lilita es una gran mujer, lamentablemente la Justicia es la que no actúa".-"Escuchar a Lilita es criminal porque solo echa nafta al fuego; y lo otro es no buscar responsables fuera del gobierno de Macri, porque Alberto Fernández hoy es candidato a presidente, pero hasta las PASO no era nada. No se lo puede culpabilizar de algo que no ha hecho. Solo Macri, sus funcionarios, diputados y senadores son los responsables políticos de la situación Argentina".-"Si gana Fernández, va a tener interna con la Cámpora. CFK sola no ganaba, por algo no están juntos en la campaña".-"¿Por qué no preguntan de dónde saco plata Alberto para la campaña? Si es un profe como dice él".-"La actual situación nacional es el resultado de más de 20 años de gobiernos que poco se interesaron por los ciudadanos. Devuelvan la plata que se han robado y viviremos mejor. Macri no es un santo, pero tampoco es mago".-"Que le pidan la plata a Báez. Se robaron un país y no devolvieron ni un peso".-"¿Qué pasaría si dolarizan todo?".-"Me da mucha pena que todo gire alrededor del precio del dólar, a los argentinos se nos va la vida pensando que lo más importante es el dinero y no disfrutamos de lo maravilloso que tiene nuestro país. Y en cuanto a Carrió, no se puede esperar nada bueno, es una desagradecida. Entró a la política de la mano del doctor Raúl Alfonsin y después lo defenestro hablando pestes de él y de los radicales. Es una resentida social, y sólo se la conocen por ser denunciante serial y ninguna de sus denuncias prosperó".-"Me encanta la política porque creo que es la herramienta para el crecimiento de los pueblos pido a Dios que nos pongamos de acuerdo todos los políticos y digamos que país queremos de acá a 20 años y dejemos de inventar, que mientras nosotros inventamos hay gente que la pasa muy mal".