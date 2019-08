Faurie pidió a los actores económicos y políticos "contribuir a la estabilidad"

Política Inauguraron el Consulado General del Uruguay en Paraná

Incendios en el Amazonas

El dólar

De cara a octubre



El Canciller de Argentina, Jorge Faurie, estuvo este miércoles en la capital entrerriana, en el marco de la inauguración del Consulado General de la República Oriental del Uruguay en Paraná.En ese marco, dialogó consobre la importancia de esta nueva sede consular, del conflicto entre Brasil y Francia por los incendios, el dólar y las PASO."Estuvimos acompañando al Canciller del Uruguay que vino expresamente para inaugurar junto con el gobernador Bordet el consultado que también abarca la jurisdicción de Misiones y Corrientes, y por eso estuvieron los mandatarios de dichas provincias", señaló. Y destacó que ", y además tiene un entrelazado en materia de relacionamiento humano y productivo muy importante".Los incendios desatados en el Amazonas de Brasil, sumaron un capítulo por el cruce de declaraciones entre los presidentes de dicho país, Jair Bolsonaro y de Francia, Emmanuel Macron.Sobre el papel que debería tomar Argentina en este punto, Faurie afirmó: "Tenemos que atender lo que es este fenómeno de los incendios, que Brasil ya lo vivió en el año 2005, que tienen que ver con políticas ambientales y la preservación de la casa común. Nosotrosque no solamente son de los países que tienen el patrimonio ambiental, como es el Amazonas, sino también de los países más desarrollados que hicieron tareas de contaminación, para que ayuden".En el caso concreto de las diferencias entre las declaraciones entre los Jefes de Estado, "Argentina, además de ayudar al combate de los incendios, puede colaborar con un gesto de amistad en el diálogo que siempre sabemos que va a prevalecer entre Brasil y Francia".Y agregó que los entredichos, "forman parte de la historia menor que ha quedado asociada en esto. Lo que tenemos que coincidir entre todos es en la necesidad de tener una política ambiental a nivel mundial que nos permita preservar los recursos que son parte del patrimonio ambiental del mundo, uno de los cuales es el Amazona, pero no podemos hacerlo simplemente diciendo que lo haga Brasil, lo tenemos que hacer entre todos, ayudando y compensando a Brasil por las oportunidades de desarrollo que pueda perder. Y las cuestiones de las palabras forman parte del diálogo político que hay que pensar en la instancia superadora. No es el camino", opinó el Canciller.Faurie también habló consobre la escalada que el billete verde sufrió este miércoles. "Estamos en un momento en el cual, es muy importante que todos los actores económicos y sobre todo los actores políticos que estamos involucrados en este momento de gestión del Presidente Macri, contribuyamos para dar estabilidad.; entonces, que todo el proceso económico se desarrolle con la mayor normalidad y que las expectativas que hay sobre unos y otros no se transformen en adversas condiciones para los argentinos".Consultado sobre si se podría llegar a revertir el resultado obtenido en las PASO, Faurie dijo: