"Necesitamos declarar la emergencia alimentaria", dice Juan Rossi

Juan Manuel Rossi, candidato a diputado nacional por Consenso Federal en Entre Ríos, ratificó las palabras de Roberto Lavagna sobre la importancia de concretar una serie de acciones para aliviar en parte el problema social y económico que atraviesa a nuestro país, entre ellas las relacionadas con la alimentación y la salud. "Ya lo señaló ni bien ocurrió la devaluación, no podemos seguir como si nada ocurriera, el precio de los alimentos sigue creciendo y la gente no tiene cómo defenderse de eso".



Por esta razón, el equipo de Lavagna está trabajando en una propuesta detallada para esta semana, enmarcada en una Emergencia Alimentaria, que permita que los sectores más vulnerables y que han sido perjudicados directamente por la devaluación post PASO puedan al menos paliar las necesidades en este sentido. "Nos preocupa la inacción del gobierno y también algunas declaraciones irresponsables del espacio ganador en las PASO, estamos en un momento muy grave para mucha gente y es como si no se terminara de comprender. Volvemos a pedir prudencia a las fuerzas políticas por la situación de inestabilidad en la que estamos".



"Y además, como lo venimos diciendo, se deben tomar resoluciones urgentes en cuanto a alimentos y también a medicamentos. La situación de los jubilados que cobran la mínima por ejemplo es muy grave, están teniendo que elegir entre un remedio u otro porque no pueden pagar todos, esto es algo inaceptable, el gobierno tiene instrumentos para que no pase".



Rossi también se refirió a las declaraciones de Lavagna en cuanto al FMI, en el sentido de la necesidad de una renegociación pero pensando en un programa económico, "porque seguir tomando deuda para paliar la fuga de capitales es una locura, debe estar al servicio de un plan de crecimiento de la actividad productiva en todos sus niveles".