Coninagro: "Estamos contra las retenciones, pero hay situación de emergencia"

Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, ratificó que el campo está "en contra de las retenciones" a las exportaciones agropecuarias, pero reiteró que el país está "en una situación de emergencia".



"Estamos en contra de las retenciones, pero hay una situación de emergencia que el campo no puede desconocer. En situaciones de emergencia el campo no puede quitar su apoyo", afirmó Iannizzotto ante la consulta de Ámbito sobre si el sector está dispuesto a discutir los derechos de exportación.



Las retenciones fueron eliminadas por el presidente Mauricio Macri en los primeros días de su Gobierno en diciembre de 2015. Pero luego las reinstaló con un fijo de $4 por dólar exportado. Con la devaluación se licuó el peso de la retención.



Asimismo, Iannizzotto expresó: "Ratificamos la unidad del sector sobre las políticas que necesitamos para que haya una política de Estado de por lo menos 15 años". Y agregó: "El arco político debe pasar de las maniobras electorales a los contenidos a cómo vamos a resolver los problemas que tenemos".



De la jornada "El campo y la política" participó el presidente Macri, y otros candidatos como Roberto Lavagna, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión.



Durante la apertura del evento, Iannizzotto enumeró las premisas que presenta el documento "El Campo y la Política IV", remarcando los lineamientos de trabajo y propuestas para el nuevo escenario político, abordando la actualidad y el potencial del cooperativismo agroindustrial argentino con el fin de resolver cuestiones que plantea el sector y solicitando que el Estado las aborde íntegramente.



"El país debe ser conducido con ideas y contenido, no con maniobras electorales. Pretendemos derrotar los problemas estructurales de Argentina, vinculados a la pobreza, la exclusión y la marginalidad", dijo el dirigente mendocino.



Los puntos álgidos que inquietan al sector refieren a los impuestos, el empleo, la tecnología, innovación, conectividad y la educación.



Asimismo, en el documento se aborda la importancia de las Buenas Prácticas Agropecuarias, el impulso a nuevas leyes, la necesidad de un mejor manejo en situaciones de riesgo y emergencias.



Del mismo modo, se retoma el concepto de "competitividad", desglosando la presión fiscal, las necesidades de financiamiento específico e infraestructura, la conexión entre el desarrollo y el arraigo.



Iannizzotto dijo que Coninagro pretende "un país federal con productores que no se sientan abandonados" y consideró que para ello "la unidad no es algo que se declama, hay que trabajarla".



"Pretendemos consensuar con el camino del diálogo, la tolerancia, y por eso promovemos la cultura del encuentro. En esta Argentina no hay más lugar para las confrontaciones. Aquellos que no pueden cambiar de opinión, no puede cambiar nada", enfatizó.