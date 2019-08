Bordet: La mano de obra local para construir viviendas "dinamiza la economía"

Foto 1/2 Foto 2/2

"El empleo de mano de obra local es un gran dinamizador de la economía, sobre todo en estos tiempos que nos toca atravesar, que son tan difíciles, donde el trabajo escasea y no hay políticas públicas nacionales que propendan a mejorar el sistema de viviendas", dijo el gobernador Gustavo Bordet al entregar viviendas en Colonia Crespo.



En Entre Ríos hay 40 pequeñas empresas locales trabajando en el plan de viviendas provincial. "Estamos de pie trabajando y lo estamos haciendo con transparencia y responsabilidad, por eso cumplimos con las promesas que hicimos a los vecinos", expresó Bordet.



Bordet inauguró 10 viviendas que fueron construidas en Colonia Crespo, departamento Paraná, en el marco del programa Primero tu casa, y cuya inversión ascendió a más de 12 millones de pesos por parte del gobierno provincial.



En ese marco, y dados los resultados , indicó que "tenemos pensado continuar y profundizar este programa en los años que vienen, porque es la síntesis para lograr tener demandas satisfechas de viviendas que es un derecho constitucional, y por otro lado, tener trabajo con mano de obra local".



Durante la inauguración, el mandatario precisó que "esto forma parte de un programa que hemos decidido emprender en la provincia que se llama Primero Tu Casa, se hace 100 por ciento con fondos provinciales, hay 40 empresas trabajando en todo el territorio de la provincia, son 1.000 unidades habitacionales que estamos construyendo y lo importante es que lo estamos haciendo en juntas de gobierno como es el caso de Colonia Crespo y en muchas otras juntas de gobierno también estamos llevando adelante estas viviendas que son tan necesarias".



Aseguró que "el hecho de que haya 40 empresas trabajando significa que se toma mano de obra de la zona, esto es un gran redinamizador de la economía, sobre todo en estos tiempos que nos toca atravesar, que son tan difíciles, donde el empleo escasea, donde no hay políticas públicas nacionales que propendan justamente a mejorar el sistema de viviendas, acá en Entre Ríos estamos de pie, estamos trabajando y lo estamos haciendo con transparencia y responsabilidad, por eso en ocho meses cumplimos con las promesas que hicimos a los vecinos".



Luego ratificó que "a este programa que desarrollamos pensamos seguir aplicándolo porque nos ha dado muy buen resultado por múltiples motivos. Primero porque logramos un sistema constructivo que nos permite rápidamente hacer viviendas en corto lapso de tiempo, y también hay un hecho novedoso en la construcción de las viviendas donde hemos hecho viviendas en ciudades y también en juntas de gobierno que no era habitual que se realicen viviendas".



En ese marco, dijo que esa dinámica "no era habitual porque las empresas constructoras estaban concentradas en pocas y les convenía hacer viviendas en ciudades grandes, entonces hemos incentivado que se presenten distintas empresas e el territorio de la provincia para romper esta cartelización", por lo cual valoró que el programa posibilita el empleo de mano de obra local, "que es un gran dinamizador de la economía". Posibilita además que "se hagan con transparencia todos los procesos licitatorios, las adjudicaciones y sobre todo que se gane en eficiencia al construir rápidamente las unidades habitacionales".



Por otra parte, afirmó que "esta localidad está signada a seguir creciendo", y felicitó al presidente de la junta de gobierno por el "acompañamiento de todo este tiempo, no pertenecemos a partidos políticos similares, pero cuando estamos en gestión, todos tenemos que pensar igual porque nuestros vecinos merecen que trabajemos en conjunto, sin diferencias políticas y pensando en el bien común de nuestros vecinos. Esta ha sido nuestra constante en estos tres años y medio y lo será en los cuatro años y medio que tenemos por delante".



"No hacemos distinción de ninguna naturales por el signo político, porque para eso la gente vota y después tenemos que gobernar todos juntos para solucionarle los problemas a nuestra gente", aseguró Bordet.



Por último agradeció a los legisladores, tanto "oficialistas como de oposición porque siempre han estado acompañando las partidas presupuestarias que necesitamos para estos programas, es de ellos también el mérito de que hoy estas viviendas puedan estar construidas".



En la inauguración estuvieron junto a Bordet, el presidente de la junta de gobierno de Colonia Crespo, Dante Guerra; el intendente de Hasenkamp, Juan Carlos Kloss; la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kuieider; el titular IAPV, Marcelo Casaretto; los diputados provinciales, Diego Lara; Gustavo Zavallo y Ángel Vázquez; y el senador provincial, Raimundo Kisser.



Apostar por los entrerrianos



Por su parte, el presidente de IAPV, Marcelo Casaretto aseveró que "nosotros tenemos la decisión política del gobernador Gustavo Bordet de apostar a la vivienda de la familia entrerriana; tenemos la partida presupuestaría y tenemos los fondos para concretar las obras. Esto nos permitió hacer estas viviendas con fondos 100 por ciento provinciales porque la prioridad es llegar a los entrerrianos de cada rincón de la provincia".



"Para nosotros es un acto importante el comienzo de la obra porque genera actividad económica, inversión productiva, fuentes de trabajo; y la terminación de la obra porque ya son las viviendas culminadas que reciben cientos de familias entrerrianas", resaltó Casaretto.



Por último, subrayó: "Desde la vida pública hay distintas funciones de importancia, pero hay pocas como ésta en la cual se transforma la vida de una familia. Hoy familias que están alquilando, lo van a dejar de hacer y van a pasar a tener la vivienda propia. Y eso para nosotros es una gran satisfacción".



Por su parte, el presidente de la junta de gobierno, Dante Guerra, dijo que "hoy es un día lindo y estamos contentos por esta inauguración de casas que tanto hacía que las estábamos esperando, por fin se concretó". Finalmente, felicitó a los beneficiarios y deseó "que las disfruten y auguró que vamos a poblar nuestra querida colonia".



La obra



En el marco del Programa Primero tu Casa, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, construyó 10 viviendas destinadas a la demanda libre, en la localidad de Colonia Crespo, departamento Paraná. Las unidades habitacionales tuvieron una inversión de 12.868.366,42 pesos.



Se ejecutaron dos viviendas monoambientes, cuatro viviendas de un dormitorio; y cuatro viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptadas para situaciones especiales. Los tres cuentan con las fundaciones para futuras ampliaciones, instalación eléctrica completa previendo TV, teléfono y/o Internet como así también, instalación de gas combinado y un termotanque solar.