Yasky rechazó adelantar elecciones: "Hay que evitar que puedan victimizarse"

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, rechazó hoy la posibilidad de adelantar las elecciones, como propusieron algunos sectores, al remarcar que "hay que llegar en principio a octubre" para realizar unos comicios "que nadie pueda cuestionar"."Hay que evitar que (los candidatos del oficialismo) puedan victimizarse, que digan que no pudieron, que no llegaron a completar el mandato y todo lo que repiten para aparecer como víctimas, cuando en realidad son todo lo contrario", consideró al respecto el dirigente gremial.De esta manera, Yasky se mostró en contra del supuesto pedido del Fondo Monetario Internacional para adelantar las elecciones en la Argentina.En declaraciones a radio La Patriada, el también diputado de Unidad Ciudadana aseguró que en el Frente de Todos van a buscar "quitarle todos los argumentos a sectores que, de alguna manera, caen en el delirio".En ese sentido, apuntó contra la diputada Elisa Carrió, a quien acusó de "inventar fraudes", en referencia a la denuncia que presentó la líder de la Coalición Cívica tras las PASO.Por otra parte, Yasky sostuvo que el bono de 5 mil pesos que anunció el Gobierno nacional para todos los empleados públicos debería "hacerse extensivo a todos" los estatales."Es un paliativo. Es importante que todos los trabajadores del país reciban esta ayuda de $5.000 en una situación gravísima como esta", consideró.Entre otras cosas, Yasky señaló que "todos los estatales de las provincias, que son la inmensa mayoría", no recibirán este beneficio, ya que es solo para aquellos que dependan de organismos nacionales."Creemos necesario que esta medida se haga extensiva a todos los trabajadores. Lo mismo con el bono de 2.000 pesos que, evidentemente, no se puede pensar por única vez", agregó.