Bordet firmó la demanda por los decretos inconstitucionales de la Nación

Bordet confirmó que Entre Ríos acude hoy a la Corte Suprema por rebaja de IVA

El gobernador Gustavo Bordet firmó este martes la acción de inconstitucionalidad y la medida cautelar que Entre Ríos interpone ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por dos decretos del Poder Ejecutivo nacional que afectan los fondos coparticipables.Es por los decretos que modifican el régimen de ganancias y de IVA, con la consecuente disminución de los fondos coparticipables."El contenido de la presentación es que se declaren nulos los decretos N° 561 y N° 567 que modifican el régimen de ganancias y de IVA, porque son dos impuestos coparticipables, con lo cual no le corresponden sólo a la Nación, sino a la Nación y a las provincias", detalló el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, al referirse al reclamo que hace la provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Por otra parte, se refirió al perjuicio económico que, según cálculos realizados por el Ministerio de Economía de la provincia, rondarían los 1.600 millones de pesos por los tres meses de vigencia de los decretos, lo cual implica un problema para el pago del aguinaldo, por ejemplo. "Tenemos la necesidad de resolverlo rápidamente por eso interpusimos una medida cautelar ante la Corte", agregó el fiscal de Estado.Rodríguez Signes comentó que "la semana pasada los gobernadores se reunieron y plantearon políticamente al gobierno nacional para obtener algún tipo de respuesta, es decir que el gobierno diera marcha atrás con la parte que le corresponde a las provincias. Estamos trabajando y cumpliendo con el presupuesto 2019 y de golpe se le quitan recursos a la provincia lo cual es perjudicial". Y mencionó que, "con 14 provincias que realizaron las presentaciones, la mayoría en el país están planteando la inconstitucionalidad".Finalmente, explicó que si bien los tiempos para que se resuelva la acción de fondo son lentos, la medida cautelar podría definirse con mayor inmediatez. Y aclaró que "las provincias que demanden y ganen el juicio contra la Nación tendrán un derecho, no así las provincias que no interpusieron demanda".