Casaretto: "Este año batimos el récord de recupero de cuotas de viviendas"

El IAPV sorteó 57 viviendas. Se trata de unidades habitacionales distribuidas de la siguiente manera: 10 viviendas en Betbeder (Nogoyá), 10 en XX de Septiembre (Nogoyá), 10 en Seguí (Paraná), 15 en Conscripto Bernardi (Federal) y 12 en María Grande (Paraná).Las 378 familias se inscribieron por Internet mediante declaración jurada. En base a los sorteos se harán las visitas domiciliarias, constatando los requisitos. Si alguno no se encuadra, se corre a la lista de suplentes.Las viviendas ya tienen un avance de obra superior al 85 por ciento, según el caso. Una vez completada la documentación y terminadas las viviendas, se entregarán a las familias.Al respecto, el titular del organismo provincial, Marcelo Casaretto, dio cuenta de que "estamos construyendo viviendas en toda la provincia, con fondos 100 % provinciales", al tiempo que resaltó la "transparencia" que conlleva el proceso de inscripción a través de internet y los sorteos públicos como el realizado en este caso."A estas viviendas le quedan pocas semanas para estar terminadas", resaltó el funcionario en declaraciones a. Puso de relieve que la construcción de casas en todos los departamentos conlleva un esfuerzo importante para la Provincia, pero genera "fuentes de trabajo, actividad económica y viviendas sociales para las familias de los trabajadores".Asimismo, Casaretto puso relevancia a que "en este 2019 de muchas dificultades para los argentinos batimos el récord de recupero de fondos de viviendas. Tenemos el mayor porcentaje de la historia de gente que paga su cuota, en 60 años del IAPV. Esto nos permite seguir construyendo viviendas, porque nos preocupan las 28.000 familias que están esperando tener su casa en Entre Ríos"."Más que discutir 100 o 500 pesos más o menos de cuota, nos interesa cómo llegamos a cumplir con las familias que están esperando y que muchas veces no tienen representación, porque no están organizadas", completó.Por su parte, el diputado Daniel Koch, destacó "la impronta distinta que le puso Casaretto a este Instituto. Nuestro gobernador ha puesto a disposición de los entrerrianos un plan transparente de viviendas. Las igualdades están puestas para todos, cumpliendo los requisitos y mediante sorteos".