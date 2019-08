Recursos en la Corte por IVA y Ganancias: cuál es la estrategia de Entre Ríos

Política Trece gobernadores apelaron a la Corte para frenar rebaja del IVA y de Ganancias

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes

En el primer lote dela cautelar marcharon Formosa (Gildo Insfrán), Tierra del Fuego (Rosana Bertone), Catamarca (Lucía Corpacci), La Pampa (Carlos Verna), La Rioja (Sergio Casas), Salta (Juan Manuel Urtubey, candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna), San Luis (Alberto Rodríguez Saá), Santa Cruz (Alicia Kirchner), Tucumán (Juan Manzur) y San Juan (Sergio Uñac).En el segundo, en tanto, se anotaron Chubut (Mariano Arcioni, en medio de una dura crisis provincial), Santiago del Estero (Gerardo Zamora) y Santa Fe (Miguel Lifschitz).. Según la agencia, la idea de Entre Ríos, sería radicar un planteo similar el próximo miércoles ante el Supremo Tribunal., en diálogo con el programadestacó queEntendemos que cualquier cosa que perjudique la parte de las provincias, es inconstitucional".Los gobernadores, tras la reunión "decidieron emplazar políticamente al gobierno nacional, y de no obtener ningún resultado la decisión era presentar el recurso.", manifestó Rodríguez Signes.Una demanda judicial implica "presentar la demanda, que en la mesa de entradas de la Corte la reciban y que se la pasen a un proveyente que diga 'presentado por el Gobernador de Entre Ríos con el patrocinio del fiscal de Estado. Córrase traslado a la parte demandada'. Eso lleva no menos de un mes. Estos decretos tienen vigencia por dos o tres meses. Un juicio va a demorar mucho más de tres meses. Eso puede ser algo que el gobernador puede estar pensando. Creo que él evalúa no sólo los aspectos jurídicos, sino también los aspectos prácticos, debe estar evaluando cuál de los dos caminos va a resultar mejor para la provincia", consideró.. Aportó que "está planteada la medida cautelar para que, mientras tanto se discuta la cuestión de fondo, se suspendan los efectos de los dos decretos. Pero aun así, las medidas cautelares se despachan inmediatamente", puso relevancia.Eso está en el artículo 75 de la Constitución".