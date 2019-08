Fernández se reunió con FMI y pidió poner fin a "la catástrofe social"

Alberto Fernández y su equipo económico se reunieron en la Universidad Metropolitana (UMET) con los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y le pidieron al organismo que, junto al Gobierno, pongan fin a la "catástrofe social que generaron".



Acompañando candidato presidencial del Frente de Todos estuvieron su asesor Santiago Cafiero, y los economistas Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca Bocco, mientras que por el FMI se presentaron Alejandro Werner, Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne.



La misión del Fondo emitió un comunicado en el que destacan que mantuvieron reuniones "constructivas" con las autoridades argentinas y que, además, tuvieron un "intercambio productivo de opiniones" con el candidato persidencial y su equipo.



Por su parte, Fernández difundió un texto en el que reitera que su coincidencia con "recuperar el crecimiento de la economía, generar empleo para combatir la pobreza, reducir la inflación, y lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública", los cuatro objetivos del acuerdo, aunque destaca que "ninguno se cumplió".



En este sentido, Fernández opinó que "la situación macroeconómica de la Argentina se ha deteriorado significativamente", y que "el préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados".



Por otra parte, el exjefe de Gabinete manifestó su "preocupación" dado que la mayoría de los desembolsos fueron utilizados para "financiar la fuga de capitales".



"A la fecha, los desembolsos totales efectuados por el FMI suman un total de US$ 44.500 millones aproximadamente y representan casi el 80% del préstamo total. De acuerdo con las cifras oficiales disponibles, entre junio de 2018 y julio de 2019, salieron del sistema US$ 27.500 millones en concepto de Formación de Activos Externos de libre disponibilidad", explicó el candidato.



Además, recordó que desde el Frente de Todos se había advertido de la situación en la primer reunión que mantuvieron con el FMI en junio pasado, y que el último desembolso fue "íntegramente destinado a financiar la fuga".



Por último, el dirigente peronista manifestó que "no existen coincidencias con las recomendaciones de política impulsadas por el FMI", ya que "se trata de aproximaciones dogmáticas que no se ajustan a las condiciones objetivas actuales ni resuelven los principales problemas estructurales de la economía argentina".



"Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias", concluye el texto.